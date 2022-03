Berlin/Kiel

Die kommenden beiden Wochen haben es in sich für den THW Kiel. Zweimal treten die Zebras in der Handball-Bundesliga gegen ihre Konkurrenz aus dem Spitzentrio an. Ein Sieg gegen die Füchse Berlin am Sonntag (13.40 Uhr, live im NDR) würde ihnen etwas Luft im Rennen um einen Champions-League-Startplatz verschaffen, bevor sie am 26. März beim Spitzenreiter SC Magdeburg antreten. Doch auch die Berliner wollen in die Königsklasse.

Und so hat das Duell mit den Füchsen fast noch mehr Tragweite als das mit dem SC Magdeburg. Denn während der SCM auf dem Weg zum Meistertitel kaum noch aufzuhalten scheint, können Kieler und Berliner noch aus eigener Kraft Platz zwei und den damit verbundenen zweiten Champions-League-Startplatz für die kommende Spielzeit erreichen. Ein Wettbewerb, mit dem die Zebras fest planen – und von dem die Berliner träumen.

Transfers aus Barcelona und Paris

Und zwar am liebsten schon sofort. Auch wenn die ganz große Verstärkung für den Füchse-Kader mit Dänemarks Shooting-Star Matthias Gidsel (GOG) und dem schwedischen Nationalkreisläufer und Abwehr-Chef Max Darj (Bergischer HC) erst im Sommer zum Kader stößt. Doch Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der das Team zusammenstellt, das internationale Erfolge in die Hauptstadt bringen soll, sagt: „Wir haben ja auch in den letzten Jahren Transfers getätigt, um die Lücke zu den Top-Teams aus Kiel und Flensburg zu schließen.“

Personalien wie Lasse Andersson (kam 2020 aus Barcelona) oder Abwehr-Recke Viran Morros (vorher Paris Saint-Germain) zeigen, an welchen Klubs sich die Berliner in Sachen Transfers mittlerweile orientieren. Und trotzdem hält sich Kretzschmar mit Kampfansagen in Richtung Kiel zurück. „Ich sehe Kiel und Flensburg noch immer stärker als uns. Gerade die Kieler sind sehr gefestigt. Es ist wichtig zu wissen, wie Erfolg geht. Und da haben wir noch ein Defizit.“

Noch nie haben die Füchse Berlin in Kiel gewonnen

Tatsächlich haben die Füchse noch nie im Kieler Handball-Tempel gewonnen, auch in dieser Saison, in der Kretzschmar den aktuellen Tabellenplatz drei mit neun Minuspunkten als „in Ordnung“ bezeichnet, haben sie keinen ihrer Gegner aus dem Spitzen-Quartett bisher geschlagen. Punkten konnten sie zu Hause gegen den THW (28:28). Im Gruppen-Finale der European League gegen Wisla Plock unter der Woche hatten der quirlige Regisseur Jacob Holm, Shooter Andersson und Co. die Chance, die Partie in der Schlussphase für sich zu entscheiden – am Ende jubelten aber die Polen, die 30:29 in Berlin gewannen.

„Wir haben viele Spieler, die Verantwortung übernehmen wollen. Die Frage ist dann nur, ob die auch alles richtig machen. Nicht alle Spieler sind dazu gemacht, ihre Qualität auch kontinuierlich auf diesem Niveau und unter ständigem Erfolgsdruck abzurufen – wie es zum Beispiel ein Niklas Landin kann“, sagt Kretzschmar. „Die Spieler, die einem da weiterhelfen, werden immer schwerer zu bekommen.“ Der 49-Jährige betont auch: „Der THW ist neben Barcelona weiterhin das Handball-Mekka, der Madison Square Garden der HBL.“ Das merke er in Verhandlungen. „Wenn man sich mit Spielern wir Aron Palmarsson oder Domagoj Duvnjak mal unterhält, sagen die mir: Ich finde das super, was du da in Berlin machst. Aber wenn ich schon in Deutschland spiele, dann für den THW Kiel.“

So schwingt vor dem Duell um das Champions-League-Ticket von Berliner Seite eine große Portion Respekt vor dem Rekordmeister mit. Aber auch das Bewusstsein dafür, dass der größere Druck bei den Zebras liegt. Kretzschmar sieht die Partie für seine Mannschaft „als große Chance“. „Wir finden, dass es allmählich an der Zeit ist, einen Großen zu schlagen. Das wäre ein Zeichen für die Mannschaft und würde das Selbstbewusstsein für die nächsten Aufgaben steigern. Ob das aber realistisch ist, werden wir erst am Sonntag sehen.“