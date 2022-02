Kiel

So gelöst wie am Sonntagabend in Hannover erlebt man Filip Jicha inmitten einer heißen Saisonphase des THW Kiel selten. Doch während seine Spieler am neben der Kabine aufgebauten Büffet ihre Energiespeicher wieder auffüllten, erlaubte sich der Cheftrainer einen Moment der Freude. „Wirklich, Chapeau“, sagte er mit Blick auf seine Mannschaft, die aus der EM-Pause mit der Herkulesaufgabe von fünf Auswärtsspielen in Folge in allen Wettbewerben und unter widrigsten Corona-Bedingungen gestartet war – und nicht einen Zähler abgegeben hatte.

Auch nicht in Hannover, wo sie auf eine überragende erste Halbzeit und die 18:10-Pausenführung eine durchwachsene zweite und am Ende einen recht knappen 29:26-Sieg folgen ließ.

„Pitti“ Petersen vom Aushilfs-Chef zum Wasserträger

„Wenn man heute nach Fehlern suchen möchte, ist das ist Jammern auf ganz hohem Niveau“, sagte Jicha, der erst am Morgen das ersehnte negative Corona-Testergebnis in den Händen gehalten und sich flugs auf den Weg nach Hannover gemacht hatte. Dort löste er Klaus-Dieter Petersen ab, der darauf eingestellt war, notfalls wie schon in Elverum als Cheftrainer zu fungieren. Durch Jichas Comeback (THW-Kapitän Domagoj Duvnjak: „Eine große Erleichterung“) rückte Petersen in die Assistenten-Rolle – und er schleppte nach dem Abpfiff völlig selbstverständlich die Wasserkiste vom Feld.

„Ich möchte mich enorm bei Pitti bedanken, dass er eingesprungen ist. Die Jungs haben ihn super akzeptiert“, sagte Jicha. „Und auch Sprengi hat das bis dahin super gemacht. In solchen Momenten merkt man, dass wir eine außergewöhnliche Truppe sind.“ Co-Trainer Christian Sprenger fungierte beim 42:29 in Stuttgart und dem 26:24 beim Bergischen HC als Chefcoach, ehe er selbst an Corona erkrankte.

Außergewöhnlich war auch für Jicha die Erfahrung, nach seinem positiven PCR-Test am 11. Februar zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen – vor allem beim knappen 31:30-Sieg in Elverum. „Gegen Stuttgart und den BHC lag ich im Bett, war drei Tage wirklich krank. Aber ab Montag ging es mir wieder gut. Das Spiel in Elverum war für mich dann schon anspruchsvoller. Danach dachte ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich mich nicht freitesten kann“, gab er zu.

Jicha entging dem Wahnsinn, und auch seine Spieler können der „schwierigen, aber wichtigen Phase“ (Niclas Ekberg) inzwischen Positives abgewinnen. „Das hat uns schon noch mal enger zusammengeschweißt. Die Vorzeichen waren ja denkbar schlecht. Jeden Tag fiel jemand anders aus“, sagt Patrick Wiencek, der durch das ebenfalls Corona-bedingte zwischenzeitliche Fehlen von Kreisläufer- und Innenblock-Kollege Hendrik Pekeler besonders gefordert war. Welcher der drei Cheftrainer der vergangenen 15 Tage sein liebster war?

„Ich mag eigentlich alle drei ganz gerne. Aber es war schon eine besondere Ehre, noch mal unter Klaus-Dieter Petersen zu spielen“, gab der Nationalspieler grinsend zu Protokoll. „Man hat ja schon viele Geschichten über ihn gehört.“

Petersen-Comeback als Zeremonienmeister?

Der 340-fache Nationalspieler, dessen Konterfei in der Kieler Arena unter dem Hallendach hängt und den beim THW alle nur „Pitti“ rufen, war zu seiner aktiven Zeit unter anderem als leidenschaftlicher Zeremonienmeister bei Titelfeierlichkeiten bekannt. Ein Ruf, der dem 53-Jährigen auch weiter vorauseilt. „Jetzt hat er seinen Teil dazu beigetragen, dass er auch dabei sein darf, wenn wir in dieser Saison etwas gewinnen“, sagt Wiencek – schiebt aber schnell hinterher: „Aber die ist ja noch lang.“

Schritt für Schritt wollen die Kieler ihren Spielplan nun weiter abarbeiten. Nun aber erst mal wieder vor heimischem Publikum. „Darauf freuen wir uns“, sagt Wiencek angesichts des Champions-League-Gipfels am Mittwoch gegen Montpellier HB (20.45 Uhr). „Und jetzt sind wir ja auch fast wieder komplett.“

