Bei einem Sieg am Sonntag (14.30 Uhr, Sparkassen-Arena) im 99. Handball-Nordderby könnte der THW Kiel (54:6) nach Pluspunkten mit der SG Flensburg-Handewitt (56:2) gleichziehen. Die SG bleibt gelassen. Trainer Maik Machulla verfolgte am Donnerstag noch nicht einmal das Spiel der Zebras in Wetzlar.