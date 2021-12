Wetzlar

Schon. Wieder. Wetzlar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der 19. Dezember am Ende der Saison als das Datum in die Annalen dieser Spielzeit eingehen wird, an dem der THW Kiel die Meisterschaft verspielte. Die Zebras fahren seit geraumer Zeit auf der letzten Bereifung, das war auch in Wetzlar am Sonntag beim 27:29 (9:12) nicht zu übersehen. Anschließend stellte sich THW-Cheftrainer Filip Jicha vor seine ausgezehrte Mannschaft. Die will indes keine Ausreden gelten lassen.

Zebras wurden in Wetzlar ihren Ansprüchen nicht gerecht

Im 29. Saison-Pflichtspiel wurden die Strapazen des Rekordmeisters auf physischer Ebene ebenso evident wie auf mentaler. 17 Fehlwürfe zeichneten ein Bild von fehlender geistiger Frische. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass das Spiel des deutschen Meisters über weite Strecken für den Gegner allzu leicht auszurechnen, Rückraum-fixiert und -zentriert sowie selten inspiriert war, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde. Da reihte sich auch ein Akteur wie Nikola Bilyk (drei Würfe, kein Treffer) ein, der nicht überspielt sein dürfte.

„Vielmehr Frische werden wir in diesem Dezember nicht mehr bekommen. Die Akkus sind leer, das war deutlich zu sehen. Aber ich möchte noch einmal betonen: Ich habe einen Riesen-Respekt davor, wie meine Mannschaft damit umgeht. Es ist bitter, traurig, wir sind es nicht gewohnt, Spiele zu verlieren. Aber ich muss mich vor die Jungs stellen. Sie tun alles, um dem THW gerecht zu werden, darum tut es mir sehr leid für sie“, sagte Filip Jicha nach der Begegnung. Zebras am Limit – das spricht sich rum in der Liga. „Ja, man hatte schon das Gefühl, dass die Kieler müde sind. Und bei uns hat so ein letztes Heimspiel vor Weihnachten Kräfte freigesetzt“, sagte Wetzlar-Coach Benjamin Matschke.

Für THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler sei es „vor der Saison klar gewesen, dass es eine extrem schwere Saison wird aufgrund der letzten langen Saison und Olympia“. Auch der 30-Jährige muss derzeit die Zähne zusammenbeißen, sagt zwar: „Das Hauptproblem momentan ist einfach, dass wir weder im Kopf noch in den Beinen frisch sind. Wir können die ,einfachsten’ Situationen nicht lösen.“ In der Tat kam die ansonsten so kompromisslose Kieler Tempomaschine in Wetzlar entweder gar nicht ins Laufen oder stockte im Gegenstoß oder in der zweiten Welle, agierte zögerlich, traf falsche Entscheidungen im Überzahlspiel. Ein ungewohnter Anblick.

Pekeler betonte nach der Partie aber auch, dass ein Sieg nichtsdestotrotz möglich gewesen wäre: „Aber wir haben uns nach dem guten Start vorne unheimlich schwergetan. Neun Tore in der ersten Halbzeit sind einfach zu wenig. Und am Ende haben wir einige freie Bälle liegen lassen.“ Unterstützung bekam Pekeler von seinem Abwehr-Kollegen Patrick Wiencek: „Im ersten Moment denkt keiner an Ausreden. Wir spielen alle drei Tage, ja. Aber daran lag es nicht. Wetzlar hat einfach besser gespielt. Würden wir weniger technische Fehler machen, gewinnen wir das am Ende doch irgendwie. Natürlich muss man aber auch sehen: Es war unser 29. Pflichtspiel seit dem Sommer – das hat Wetzlar in einer ganzen Saison.“

Handball-Bundesliga hat jetzt eine „FC Bayern“-Situation

Nun hat also auch die Handball-Bundesliga ihre „FC Bayern“-Situation. Während der Fußball-Rekordmeister mit neun Zählern Vorsprung auf Borussia Dortmund in die Winterpause geht und sich alle Experten einig sind, dass der kommende deutsche Meister aus München kommen wird, liegt der SC Magdeburg derzeit verlustpunktfrei (30:0) vor den Füchsen Berlin (24:6) und dem THW, der bereits acht Minuspunkte (24:8) auf dem Konto hat. „Über die Meisterschaft zu reden, wäre respektlos dem SC Magdeburg gegenüber. Sie sind stabil, auf einer Welle. Wenn der SCM irgendwann zweimal verliert, können wir uns wieder Gedanken über den Titel machen“, sagt Filip Jicha. Man müsse, so der Tscheche, in den verbleibenden Spielen gegen Stuttgart und Lemgo „All in“ gehen.

War es das also endgültig mit dem 23. Meistertitel der Zebras? „Ganz abschreiben“ will Patrick Wiencek die Schale noch nicht. Auch für Hendrik Pekeler sind „acht Punkte eine unglaublich große Hypothek“. „Unser vorrangiges Ziel muss es jetzt sein, dass wir uns für die Champions League qualifizieren“, so der Kreisläufer. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi kündigt jedenfalls eine „große Analyse im Januar“ an. „Unmöglich ist die Meisterschaft nicht geworden, aber bei acht Minuspunkten liegt es weiterhin nicht in unserer Hand.“