Kiel

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Alfred Gislason zuletzt als Trainer im Kieler Handball-Tempel an der Seitenlinie stand. Nun kehrt der Isländer als Bundestrainer mit der deutschen Nationalmannschaft an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Kommende Woche absolviert das DHB-Team unter der Leitung des früheren THW-Erfolgstrainers seinen Lehrgang in der Stadt – und teilweise auch in den Räumlichkeiten – des Rekordmeisters. Am Mittwoch, 13. April, bestreitet die Mannschaft um Kapitän Johannes Golla zudem das erste der beiden WM-Qualifikationsspiele gegen die Färöer in der Wunderino-Arena (Anpfiff 18.15 Uhr, Tickets gibt es hier).

Exklusives Meet & Greet mit Bundestrainer Alfred Gislason in Kiel zu gewinnen

Alfred Gislason, der in seinen elf Trainer-Jahren beim THW Kiel mit den Zebras 20 Titel gewann, ist nicht für Gefühlswallungen bekannt. Seine Rückkehr nach Kiel lässt den 62-Jährigen aber nicht kalt. „Die Halle ist gewissermaßen eine Nebensache, aber dieses Mal ist es doch etwas Besonderes“, sagt er. „Ich freue mich sehr darauf, wieder in Kiel aufzulaufen. Ich weiß, welche Stimmung dort erzeugt werden kann. Ich hoffe, dass die Halle richtig gut gefüllt wird und wir dadurch ein echtes Heimspiel bekommen.“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und weil Kiel und die hiesigen Handball-Fans dem Isländer so am Herzen liegen, nimmt er sich exklusiv für fünf Leserinnen und Leser von KN-online am Sonntag vor Lehrgangsbeginn Zeit für ein persönliches Treffen. Karten für diese Begegnung kann niemand kaufen.

Sie gibt es nur zu gewinnen – und zwar hier. Die Einsender der fünf besten Fragen an den Bundestrainer gewinnen das exklusive Leser-Interview – und dazu noch jeweils zwei Tickets für das Länderspiel in Kiel, in dessen Rahmen auch Patrick Wiencek offiziell vom DHB verabschiedet wird. Der Kreisläufer des THW Kiel, der 159 Mal für Deutschland auflief und zu den Bronze-Gewinnern bei Olympia 2016 zählte, trat im März aus der Nationalmannschaft zurück.

Nach Kreuzbandriss: Reichmann ersetzt Kastening im DHB-Team

Seinen Kader für Lehrgang und Quali-Spiele – das Rückspiel auf den Färöern steigt am 16. April (20 Uhr) – musste Gislason noch einmal verändern. Grund dafür ist eine schwere Knieverletzung bei Timo Kastening, der für den Rechtsaußen von der MT Melsungen das Saison-Aus bedeutet. Für ihn rückt Routinier Tobias Reichmann ins Aufgebot. „Er hat zuletzt bei der EM in der Slowakei geholfen und hat es dort gut gemacht. Für mich ist es eine logische Entscheidung“, sagte Gislason über die Nachnominierung.

Der 33 Jahre alte Rechtsaußen vom Bundesligisten MT Melsungen, der sich nach einem positiven Corona-Test zuletzt in Quarantäne befand, soll seinen Vereinskollegen Kastening ersetzen. Der 26-Jährige hatte sich am vergangenen Samstag im Training das Kreuzband und den Innenmeniskus im linken Knie gerissen. „Es tut mir leid für Timo. Ich hatte gehofft, dass er nicht so schwer verletzt ist. Damit fällt er natürlich lange aus“, sagte Gislason.

Trotz des Ausfalls geht die DHB-Auswahl im Kampf um das Ticket für die WM 2023 als klarer Favorit in die Playoff-Spiele am 13. April in Kiel und 16. April in Torshavn. „Wir müssen die Qualifikation schaffen, das ist unser Anspruch“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Mit dpa