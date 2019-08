Der THW Kiel hat bei der Handball-Klub-Weltmeisterschaft in Dammam in Saudi-Arabien das Halbfinale erreicht. Die Zebras besiegten am Mittwoch Afrikameister Zamalek SC mit 32:28 (18:12). Bester Werfer der Kieler in der Hafenstadt am Persischen Golf war Rückraumspieler Nikola Bilyk mit neun Toren.