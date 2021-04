Gislason legt Kader für EM-Quali fest

Frankfurt

Für die Partie in Bosnien-Herzegowina an diesem Donnerstag (16.10 Uhr/ARD) strich der 60 Jahre alte Isländer Torwart Silvio Heinevetter, Rechtsaußen Tobias Reichmann, Rückraumspieler Fabian Böhm sowie die Kreisläufer Sebastian Firnhaber und Jannik Kohlbacher aus dem Kader.

Alle fünf erhielten eine Einsatzgarantie für das Spiel gegen Estland am Sonntag in Stuttgart. Dann sollen die Kreisläufer Patrick Wiencek und Johannes Golla, Rechtsaußen Timo Kastening, Torwart Andreas Wolff und Rückraumspieler Steffen Weinhold eine Pause erhalten.

Weber in Gensheimers Abwesenheit Kapitän

In Abwesenheit des verletzten Uwe Gensheimer wird Philipp Weber in beiden Partien die Kapitänsbinde tragen. Die DHB-Auswahl ist bereits für die Endrunde 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert. Die Gruppenauslosung findet am 6. Mai statt.