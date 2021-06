Kiel

"Dass die Meisterschale in Kiel bleibt, ist genau die richtige Belohnung für die unglaublich harte Arbeit der Zebras in dieser ungewöhnlich langen Saison“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. Der THW Kiel habe es bis zuletzt spannend gemacht.

„Es ist wirklich schade, dass wir auch diesen Titel nicht wie in früheren Jahren mit Tausenden Fans auf dem Rathausplatz feiern können“, sagte er mit Blick auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Stattdessen gibt es am Abend eine coronakonforme Party an der Kiellinie.

"Ein Saisonfinale, das wirklich ALLES hatte", twitterten die Rhein-Neckar Löwen nach dem 25:25-Unentschieden in Mannheim gegen den THW. "Glückwunsch an Kiel zur Deutschen Meisterschaft!"

Holstein Kiel wünscht dem THW Kiel eine schöne Feier

Die Jungs von Holstein Kiel feierten ebenso den Sieg ihrer Handball-Kollegen: „Das war ja ein Krimi bis zum Schluss - kennen wir“, twitterte die KSV Holstein und fügte einem zwinkernden Smiley hinzu. „Feiert schön und erholt Euch nach dieser anstrengenden Saison. Kiel Ahoi!“

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Günther freut sich mit Kiel und trauert mit Flensburg

"Herzlichen Glückwunsch an den THW! Die haben eine großartige Saison gespielt. Ich freue mich, dass der Deutsche Meister aus Schleswig-Holstein kommt", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Es sei Luxus, Ministerpräsident in einem Bundesland zu sein, wo gleich zwei Vereine an der Spitze mitspielten. Auch wenn er sich natürlich mit den Zebras freue, habe er in der Halle auch ein wenig mit den Flensburgern getrauert.

Lesen Sie auch: Die Meilensteine auf dem Weg zur Meisterschaft

Der Landeschef verfolgte das Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den Balingen-Weilstetten vor Ort. Und schaute sich mit an, wie das Flensburger Team trotz deutlichem Sieg den Titelgewinn knapp verpasste. "Es ist schon hart, wenn man das live miterlebt. Die Mannschaft hätte sich das genauso verdient gehabt."

Auch Robert Habeck und Ralf Stegner beglückwünschen den THW Kiel

Auch der Grünen-Parteichef und Flensburger Robert Habeck gratulierte den Kielern. "Der Topf bleibt im Norden", freute er sich. "Es war für den THW auch eine harte Saison."

Die letzten fünf Minuten des Kieler Spiels seien sehr aufregend gewesen. Weil sein Herz zu 52 Prozent für die SG schlage und nur zu 48 Prozent für den THW, sei das Ergebnis für ihn schon auch ein bisschen bitter.

"Herzlichen Glückwunsch nach toller Saison und dramatischem Finale zur erneuten deutschen Handballmeisterschaft", twitterte Ralf Stegner (SPD).