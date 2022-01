Kiel/Budapest

Die Handball-EM verlief nicht ganz so, wie Niclas Ekberg es sich vorgestellt hatte. Fünf der neun Spiele verpasste der Rechtsaußen vom THW Kiel durch seine elftägige Corona-Isolation. Gerade rechtzeitig zum Finale gegen Spanien stand der Schwede wieder im Kader. Seine einzige Aufgabe: Siebenmeter werfen. Auch den, der ihm nach Ende der offiziellen Spielzeit einen Platz in den Geschichtsbüchern seiner Handballnation sichern wird. Den zum 27:26-Sieg, dem ersten schwedischen Titel seit 20 Jahren. „Ein traumhaftes Ende“, schwärmte er nach seinem goldenen Treffer gegen Spaniens Keeper Gonzalo Pérez de Vargas – und verriet, was im historischen Moment in seinem Kopf vor sich ging.

„Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber in solchen Situationen werde ich nicht nervös, sondern eiskalt. Erst fünf Minuten später haben meine Hände ein bisschen angefangen zu zittern“, sagte der 33-Jährige nach der Siegerehrung. „Ich bin einfach unglaublich froh und stolz, dass ich dieser Mannschaft helfen konnte.“

Viel Zeit zum Nachdenken hatte er ohnehin nicht, als die deutschen Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies die letzte Abwehr-Aktion der Partie von Joan Canellas mit einem Strafwurf ahndeten. Bereits zuvor hatte Ekberg, der im Finale nur in seiner Funktion als eiskalter Siebenmeter-Vollstrecker zum Einsatz kam, viermal getroffen – einmal allerdings erst im Nachwurf.

Erster Titel in 13 Jahren Nationalmannschaft

„Ich hatte gar nicht so viele Gedanken. Nur den, dass der Ball rein muss“, sagt er. „Das habe ich eine Million Mal gemacht. Man darf sich da nicht verrückt machen. Ich versuche einfach, um das Tor herum nur Schwarz zu sehen, den Torwart auszublenden und den Ball reinzuwerfen.“

Und das klappte in diesem EM-Finale – wie schon 2016 in der Olympia-Qualifikation in einem ähnlichen Drama gegen Spanien. Ekberg gehört in der jungen schwedischen Mannschaft zu den Routiniers, ist mit seinen 33 Jahren der Zweitälteste im Team von Nationaltrainer Glenn Solberg und neben Jim Gottfridsson (SG Flensburg-Handewitt) sowie Torwart und Kapitän Andreas Palicka (Redbergslids Göteborg) einer der Anführer. In seinen 13 Jahren im blau-gelben Nationalteam hatte er mit den Tre Kronor allerdings noch nie einen Titel geholt, dafür Olympia-Silber in London und den zweiten Platz bei der EM 2018.

Autos zählen und zittern um Finalteilnahme wegen Corona-Infektion

Umso härter traf ihn auch die Quarantäne, in die er sich am 19. Januar wegen eines positiven Corona-Tests begeben und elf Tage auf dem Hotelzimmer aussitzen musste, während die CT-Werte bei anderen Spielern im Turnier über den Grenzwert von 30 stiegen, so dass sie schnell wieder zurückkehren konnten.

Was Ekberg tat, während sich die frisch genesenen Stars Nikola Karabatic, Joan Canellas und Co. in die Halbfinal-Dramen warfen? „Ich habe alles gemacht, was man auf zehn Quadratmetern machen kann. Im Bett gelegen, auf dem Sofa gesessen, hin und her gelaufen, aus dem Fenster geguckt, Autos gezählt, X-Box gespielt…“, zählt er auf. „Es war die Hölle. Man hatte so viel investiert, um hier dabei sein zu können. In jeder Sekunde in der Trainingshalle strebt man nach einer Goldmedaille. Wenn man mit Bronze oder Silber zufrieden wäre, würde man das alles ja nicht machen. Und dann kann man plötzlich einfach nichts tun. Aber als ich wieder rauskam, habe ich gleich gemerkt, dass die Truppe noch genauso zusammensteht wie vorher.“

Die frohe Botschaft ereilte ihn am Sonnabendabend. „Das war fantastisch. Das ist eine einmalige Chance im Leben, sein Land in so einem wichtigen Spiel repräsentieren zu dürfen. Einfach wunderbar.“ Die elf Tage Isolation waren da schon wieder vergessen. „Ich stehe mit einer Medaille da. Die ist schwer und schön – also bin ich zufrieden. Und jetzt werden wir feiern“, kündigte er an.