Kiel/Hamburg

Ein Kult-Event verlässt den Norden. Zum letzten Mal wird das Final Four um den Deutschen Handballpokal in diesem Jahr in der Hamburger Barclays-Arena ausgetragen. Nach 29 Auflagen an der Alster zieht das Happening für mindestens fünf Jahre nach Köln. Eine Ära endet. Uwe Schwenker, Präsident des Ausrichters Handball-Bundesliga (HBL), verteidigt den Entschluss, dem Norden den Rücken zu kehren.

Final Four seit 1994 in Hamburg

Seit 1994 wird der Pokalsieger in der Hansestadt ermittelt, zunächst bis 2002 in der Alsterdorfer Sporthalle, danach in der 2002 eröffneten Arena am Volkspark. Doch schon vor drei Jahren äußerte die HBL erstmals Unzufriedenheit. „Der Standort Hamburg muss sich ein Stück weit modernisieren“, hatte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann damals gesagt und einen einmaligen Ausflug nach Düsseldorf angekündigt, zu dem es allerdings nie kam. Jetzt spielen auch finanzielle Gründe eine Rolle, denn während in Hamburg pro Tag 13 200 Zuschauer die Spiele live von den Rängen verfolgen können, werden es in Köln 20 000 sein.

Schwenker: „Entscheidung ist mir schwergefallen“

Einer, der das Final Four in Hamburg begleitet hat, seit es als Nachfolger des alten K.o.-Systems mit Hin- und Rückspiel im Finale installiert wurde, ist der heutige HBL-Präsident und ehemalige Geschäftsführer des THW Kiel (1992-2009), Uwe Schwenker. Allein in seiner Zeit als Manager der Zebras gewann der THW Kiel sechsmal den DHB-Pokal. „Natürlich ist mir die Entscheidung schwergefallen, ich bin ja ein Zeitzeuge von Beginn an. Aber am Ende wurde die Entscheidung vom Präsidium und damit auch von den Vereinsvertretern getroffen, die auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Wir müssen mit der Zeit gehen“, sagt der 63-Jährige. Nicht nur sei Köln mit dann 20 000 Zuschauern reizvoll. „Das Final Four soll als Event weiter ausgebaut werden, bietet in Köln mehr Möglichkeiten für Fans und Sponsoren. Schließlich spielen wir dort in der größten Multifunktionsarena Europas.“

HBL-Präsident Uwe Schwenker. Quelle: Axel Heimken/dpa

Außerdem sagt Schwenker: „Köln und das Bundesland Nordrhein-Westfalen kommen uns auch sehr entgegen.“ Zur Unzufriedenheit mit dem Standort Hamburg will sich der Kieler Handball-Funktionär zwar nicht weiter äußern. Dem Vernehmen nach soll die Hamburger (Sport-)Politik aber nicht sonderlich um den Verbleib des Premium-Events am Volkspark gekämpft haben.

Der Umzug nach Köln, wo die Lanxess Arena auch jährlicher Austragungsort des Finalturniers in der Handball-Champions-League ist, könnte für die Klubs lukrative Folgen haben. Gerüchten zufolge wird die HBL am Rhein sogar einen bis zu siebenstelligen Betrag mehr generieren als in Hamburg. Damit könnte sich auch die Antrittsprämie von in diesem Jahr unverändert 90 000 Euro pro Verein künftig signifikant nach oben bewegen.

Schwenker will „nach drei Jahrzehnten mit einem Lächeln und nicht traurig“ den Weg nach Köln antreten. „Ich hatte in Hamburg eine Vielzahl toller Erlebnisse, könnte ein Buch darüber schreiben. Ich habe die Anfänge mit 4000 Zuschauern und einem VIP-Zelt auf dem Parkplatz erlebt und danach die Entwicklung zu einem Kult-Klassiker im Sportkalender.“

Der HBL-Präsident erinnert aber auch noch einmal an die ursprünglichen Beweggründe für den Standort Hamburg: „Damals gab es in Hamburg keinen Handball-Erst- oder Zweitligisten. Wir haben nach einem Ort gesucht, an dem kein Verein einen Heimvorteil hätte.“ Der HSV ist längst zurück im Handball-Oberhaus. Einen Bundesligisten in Köln gibt es indes nicht.