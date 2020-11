Frisch Auf Göppingen ist seit sechs Spielen in der Handball-Bundesliga ungeschlagen. Am Sonntag (16 Uhr, Liveticker auf KN-online) gibt der THW Kiel seine Visitenkarte in der EWS Arena ab. "Der THW ist das Nonplusultra", sagt Göppingens Top-Scorer und Nationalspieler Marcel Schiller.