Kiel

Ab kommender Woche sollen alle Vereine in der Ersten und Zweiten Handball-Bundesliga mindestens alle drei Tage PCR-Testungen für ihren Kader und die Betreuer durchführen. Zudem appellierte die Handball-Bundesliga (HBL) noch einmal an die Klubs, Dokumentationspflichten und übrige Hygienemaßnahmen wie Masken tragen, Hände desinfizieren und Abstände einhalten noch strikter zu befolgen.

Bohmann nimmt Klubs und Spieler in die Pflicht

"Wir wollen damit dem größeren Infektionsdruck der vergangenen Wochen entgegenwirken. Der lag zuletzt deutlich über dem Durchschnitt", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann im Gespräch mit KN-online. Oberstes Ziel sei es weiterhin, alle Partien bis zu Saisonende am 27. Juni auszutragen. "Wenn wir bei dem Infektionsschnitt der vergangenen Wochen bleiben, werden wir das nicht schaffen", mahnte er und nahm alle Klubs und Spieler in die Pflicht: "Dass man nicht mit dem Spieler aus der gegnerischen Mannschaft, weil er vielleicht aus der gleichen Nation ist, noch in der Kabine ein Bier trinkt. Das passt einfach nicht." Dieses Szenario sei kein belegtes Beispiel, "aber es steht zu vermuten, dass das vielleicht darauf zurückzuführen ist. Vielleicht auch nicht im Mannschafts- aber im privaten Umfeld. Da muss man sich an die Regeln halten, die wir vereinbart haben."

Bei belegter Zuwiderhandlung stünden der HBL gemäß ihren Statuten laut Bohmann Mittel wie Geldstrafen bis hin zu Punktabzügen zur Verfügung. "Aber das ist nicht unser eindringliches Ziel. "Wir setzen auf die Motivation aller, Infektionen zu verhindern", so Bohmann.

Die detailliertere Dokumentation soll auch dabei helfen, dass im Falle von Infektionen nicht die gesamte Mannschaft in Quarantäne muss, wie zuletzt oft der Fall. Im Fußball hingegen ordneten die Gesundheitsämter in vielen Fällen nur Isolation für einzelne Spieler und deren direkte Kontaktpersonen an.