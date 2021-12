Kiel/Hamburg

Wenn der THW Kiel beim HSV Handball antrat, hatten diese Handball-Spiele oft Final-Charakter. Ob in Liga, DHB-Pokal oder Champions League – kein Titel, um den die norddeutschen Kontrahenten nicht miteinander rangen. Bis die Insolvenz den einst mäzenenverwöhnten Elb-Klub in die Viertklassigkeit stürzte. Fünf Jahre ist das her. Wenn die Zebras am Sonntag (13.40 Uhr, Liveticker auf KN-online) in Hamburg antreten, sind die Vorzeichen andere. Und doch – irgendwie ist das Prestige geblieben.

„Ich freue mich wirklich sehr auf diese Arena“, sagt Domagoj Duvnjak. Der Kroate prägte von 2009 bis 2014 die Hoch-Zeit des HSV, gewann dort DHB-Pokal, Meisterschaft und Champions League und krönte seine Glanztaten 2013 mit dem Titel Welthandballer. „Ich hatte dort fünf sehr schöne Jahre“, sagt er, der zum THW Kiel wechselte, als der HSV bereits dem wirtschaftlichen Abgrund entgegentaumelte und schließlich 2016 die erste Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden musste.

Im Jahr seiner Rückkehr ins Oberhaus sei der HSV „kein normaler Aufsteiger“, mahnt Kiels Trainer Filip Jicha. Denn seit dem Neustart in der Oberliga haben sich die Hanseaten vom Mahnmal des Mäzenentums zum Vorzeigeverein Marke Eigenbau gemausert. Das ist vor allem Verdienst von Torsten Jansen. Der Weltmeister von 2007 übernahm hier im Anschluss an seine aktive Laufbahn erst die A-Jugend, dann die U 23 in der Oberliga – und formte eine Truppe, die dank blindem Verständnis und unerschütterlichem Teamgeist bis in die Bundesliga durchmarschierte.

Der Kieler Niklas Weller führt den HSV als Kapitän an

Und dort nicht aufhört, zu verblüffen. Rhein-Neckar Löwen, HSG Wetzlar, Balingen, Lemgo und Melsungen können ein Lied davon singen. Nach 13 Partien rangiert der Aufsteiger mit bereits 14 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Das liegt auch daran, dass der Verein sein bewährtes Team vor Saisonbeginn mit Erstliga-Routiniers verstärkte Und zwar nicht mit irgendwelchen. Weltmeister Johannes Bitter hütet das Tor, ein anderer, dänischer Weltmeister kam mit Casper Mortensen von keinem geringeren Klub als dem FC Barcelona. Manuel Späth, einst Kreisläufer bei Frisch Auf Göppingen und dem TVB Stuttgart, schloss sich nach einem Jahr in Porto ebenfalls dem HSV an. Vor allem aber liegt das Hamburger „Geheimnis“ in der soliden Aufbau-Arbeit, die nun ihre Früchte trägt. Das weiß kaum jemand besser als Niklas Weller.

Der 28-Jährige Kreisläufer hat sich gemeinsam mit dem Klub aus der Oberliga bis ins Oberhaus hochgekämpft. Ebenfalls bemerkenswert: Weller ist Kieler. Und eigentlich hatte er keine Profi-Karriere geplant. Nach der Jugend-Bundesliga, in der er gemeinsam mit THW-Linksaußen Rune Dahmke für die Zebras auflief, zog er zum Studium Richtung Elbmetropole, widmete sich den Rechtswissenschaften und spielte nebenbei beim TSV Ellerbek. Doch Weller ist auch abenteuerlustig. So landete er während seines Auslandssemesters in Sidney mit dem Uni-Team als Vertreter Ozeaniens bei der Vereins-WM in Katar. Dass die Bühne später noch einmal größer werden sollte, hätte sich der Student damals nicht träumen lassen.

Quelle: Uwe Paesler (Archiv)

Das Geheimnis der neuen HSV-DNA

Auch 2018 nicht, als die Hamburger mit dem Zweitliga-Aufstieg wieder in Reichweite des Profigeschäfts vorstießen. „Ich hatte nie den Plan, Profi zu werden“, sagt Weller, der sich zwei Jahre in der Zweiten Liga gab. Dann wollte er sich ganz auf seine Promotion konzentrieren. Plötzlich kam aber der Aufstieg, und nun lockte doch die ganz große Bühne.

Vor dem Anpfiff: Sonntag, 13.40 Uhr HSV Hamburg: Bitter, Vortmann – Schimmelbauer, Mortensen, Tissier, Späth, Weller, Ossenkopp, Gertges, Andersen, Bauer, Forstbauer, Wullenweber, Bergemann, Theilinger, Valiullin – Trainer: Torsten Jansen (44). THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Robert Schulze/Tobias Tönnies (Magdeburg/Stendal) – Bilanz: 37 Spiele, 26 Siege für den THW, 4 Remis, 7 Niederlagen – Letztes Duell: 29:23 für den THW (Saison 2015/16) – TV: der NDR überträgt ab 13.30 Uhr, Sky bereits ab 13 Uhr live – Anpfiff: Sonntag, 13.40 Uhr, in der Barclays-Arena in Hamburg.

Der 28-Jährige pendelt jetzt also zwischen Handball, Promotion und Job – und genießt es. „Wir verstehen uns nicht nur auf der Platte super“, sagt er über die Mannschaft, in der insgesamt noch fünf Akteure des ehemaligen Drittliga-Teams im Kader stehen. „Für die Mannschafts-DNA ist es wichtig, dass wir schon so lange zusammenspielen“, sagt Weller über die eingeschworene Truppe, die mit ihrem Saisonstart „rundum zufrieden“ ist. „Die lange Zusammenarbeit mit Toto (Trainer Jansen, d. Red.) macht uns stark. Wir verlieren nicht so schnell die Nerven.“

8000 Fans in der Barclays-Arena

Ob das auch für das Nord-Duell gilt? Anders als noch vor zehn Jahren sind die Favoritenrollen vor dem Nord-Duell klar verteilt. „Für uns ist wichtig, dass wir erhobenen Hauptes vom Feld gehen können“, sagt Weller vor dem Duell mit dem THW Kiel, den er einst selbst im schwarz-weißen Trikot anfeuerte.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Hauch der früheren Brisanz könnte trotz der auf dem Papier klaren Kräfteverhältnisse trotzdem auflodern, wenn über 8000 Fans der Wiederauferstehung des Nord-Duells in der Barclays-Arena beiwohnen. Diese Zuschauerzahl, beim HSV Saison-Rekordkulisse, ist erlaubt, weil die künftige Corona-Verordnung in Hamburg dann noch nicht in Kraft getreten ist. Der Verein empfiehlt den Fans stattdessen das Tragen einer Maske und freiwillige Corona-Schnelltests.