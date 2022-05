Halbfinal-Auslosung: THW Kiel erfährt Dienstag Champions-League-Gegner

Wien

Die Europäische Handballföderation (EHF) lost am Dienstag ab 11 Uhr die Halbfinal-Begegnungen für das Final Four um die Champions League (18./19. Juni in Köln) aus. Neben dem THW Kiel sind der FC Barcelona, Telekom Veszprém und Lomza Vive Kielce im Rennen um den Titel.

THW Kiel hat keinen Wunschgegner fürs Halbfinale

Einen Wunschgegner fürs Halbfinale haben die Zebras nicht. „Ich habe mich das selbst gefragt, aber dieses Mal haben wir da wirklich keinen“, sagt Geschäftsführer Viktor Szilagyi. „Mit Veszprém und Barcelona haben wir auf diesem hohen Niveau schon Erfahrung, gegen Kielce haben wir etwas länger nicht gespielt. Ob das jeweils von Vor- oder Nachteil wäre, ist schwer zu sagen. Wir nehmen es ohnehin, wie es kommt.“

Die EHF überträgt die Auslosung live unter www.ehfcl.com sowie auf ihrem Facebook- und Youtube-Kanal.