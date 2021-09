Kiel

Sie haben sich so lange vermisst – die Handball-Lieblinge vom THW Kiel und ihre Fans. Kein Wunder also, dass der Start in die neues Saison der Handball-Bundesliga am Mittwochabend zu einem Kieler Handball-Fest geriet. Die Zebras besiegten den HBW Balingen-Weilstetten – mit ein wenig Sand im Getriebe – mit 33:24 (13:11). Und beide Seiten konnten ihr Glück irgendwie kaum fassen.

Wie die Löwen um die Wasserstelle kreisen die Fans des THW Kiel schon am Nachmittag um die Wunderino-Arena. Sie lauern auf ihre Beute, größtmöglichen Handball-Spaß. Doch dann staut sich erst einmal alles. Es ist wie befürchtet, die Kontrolle der (Impf-)Daten dauert, es zieht sich, die Partie wird um zehn Minuten auf 19.15 Uhr verschoben.

Rückkehr der Fans nach 549 Tagen

Wen kümmert’s nach 549 Tagen in der Geisterbahn der Pandemie? Die Fans strömen auf die Ränge, die berühmte „weiße Wand“ formiert sich, ausgehungert nach den langen handballfreien Entbehrungen. Als Osteopath Jan Bock und Physiotherapeut Stephan Lienau das Rund betreten, brandet Jubel auf, umso mehr, als die Spieler folgen. „Das war ein unglaubliches Gefühl, wieder in eine volle Halle zu laufen. Das hat unglaublich gefehlt“, sagt Hendrik Pekeler später. Sander Sagosen strahlt wie ein Honigkuchenpferd, blickt sich staunend um. Der norwegische Superstar kam nach Kiel, als die Zuschauer längst ausgesperrt waren, das Coronavirus seine Krallen um den Profisport gelegt hatte. Heute Abend ist der 25-Jährige noch einmal Neuzugang.

Die „Gallier von der Alb“ sind ohne ihre massigen, aber verletzten Kreisläufer Marcel Niemeyer und Kristian Beciri angereist, müssen in Kiel auch auf den isländischen Linksaußen Oddur Grétarsson verzichten. Zum „Godzilla“-Soundtrack baut sich Dezibel-Druck auf, der sich beim Einlaufen der Kieler Zebras entlädt. Los geht’s mit einem Rückraum deluxe (Duvnjak, Sagosen, Weinhold), in dem besonders der Norweger wie entfesselt auftritt, an vier der ersten fünf Tore beteiligt ist (5:3/11.), ehe der THW mit einem Zwischenspurt auf 9:4 erhöht (18.). Die Schwaben agieren zunächst defensiv engagiert, stimmen unter dem Dirigat von Neuzugang Daniel Ingason eine harte Gangart an, sind offensiv jedoch limitiert, geraten vor lauter Querpasserei und -kreuzerei oft in Zeitspiel-Nähe. Dass der THW die Weichen nicht auf „Kantersieg“ stellt, wie beispielsweise beim 40:18 vor genau elf Jahren, liegt einerseits an dem einen oder anderen technischen Fehler, der schlampigen Chancenverwertung oder eben auch HBW-Keeper Mario Ruminsky, der Patrick Wiencek (7.), Sagosen (10./19.), Niclas Ekberg (10./12.) und Harald Reinkind (23.) klare Wurfchancen vermasselt. Balingen findet im Angriff in die Spur, findet Fabian Wiederstein am Kreis, hält den Rückstand zur Pause beim 13:11 für die Hausherren moderat.

Dass Balingen beim 13:13 ausgleicht (33.), beim 16:17 sogar in Führung geht (39.), liegt an fahrigen Kielern nach Wiederanpfiff. „Nicht überdrehen!“, hatte THW-Cheftrainer Filip Jicha vor der Partie gemahnt. Nicht überdrehen, lieber Sander Sagosen! Der will zuweilen zu viel zu schnell – dort, wo Balingens Spielmacher Björn Zintel auf der anderen Seite, lange ausspielt, seine Nebenleute in Szene setzt. Nach dem 19:19 (43.) sind es schließlich Niklas Landins Paraden, Duvnjaks Routine (der Knackpunkt: auch in der 3:2:1-Deckung), individuelle Kieler Klasse und nachlassende Kräfte bei den Gästen, die dem Tempospiel kaum noch etwas entgegenzusetzen haben.

Jetzt haben die Löwen ihre Beute, mündet alles in wunderschönen Gegenstoß-Gemälden wie beim 27:20 (50.) nach einem wie gemalten Pass von Niklas Landin auf Niclas Ekberg. Es wird also doch noch standesgemäß beim 33:24-Endstand. THW-Coach Jicha zeigt sich „im Großen und Ganzen zufrieden“ und wird doch emotional: „Ich muss lange überlegen, wann ich zuletzt so ein intensives Gefühl erleben durfte. Das war etwas sehr Bewegendes“, sagt der Tscheche zur Rückkehr der Fans. Und sogar Balingens Trainer Jens Bürkle spricht von einem „tollen Erlebnis“: „Wir lechzen ja alle danach. Es fühlt sich wieder nach Leistungssport und Wettkampf an.“

Die Zebras lassen sich lange feiern. Lange haben sie sich vermisst, die Handball-Lieblinge und ihre Fans, und beide suhlen sich im Glück. Saisonstart? Zwischendurch holprig, aber gelungen.