Pro Spiel bald nur noch 45 Minuten?

Köln/Kiel

Die aktuelle Saison ist abgebrochen, der Blick in der Handball-Bundesliga geht in Richtung Zukunft - eine ungewisse. Fest steht bislang nur, dass die Spielplan-Gestaltung durch die Corona-Krise schwierig wie nie wird.

„Es gibt nichts, worüber nicht nachgedacht werden kann. Drei Drittel à 15 Minuten, du musst kreativ sein. Einfach denken wird nicht helfen“, sagte Hanning dem Sportinformationsdienst. Hanning erhofft sich davon eine geringere Belastung für die Sportler im überladenen Terminkalender. Für die Abkehr von den zwei Halbzeiten mit je 30 Minuten müsste die die Spielordnung der Handball-Bundesliga (HBL) geändert werden. Frank Bohmann, Geschäftsführer der HBL, bezeichnet den Vorschlag als „letzten Ausweg“ und „alles andere als ein Königsweg“.

Auch "intelligente Spieltage" und Turniere stehen im Raum

Auch andere Ideen, wie „intelligente Spieltage“, bei denen Mannschaften innerhalb kürzester Zeit gegen Klubs aus der gleichen Region antreten, stehen im Raum. So könnten die Vereine Reisekosten sparen.

„Vielleicht auch in Turnierform, auf neutralem Boden, damit man sich die einzelnen Hallenmieten spart, wenn man keine zahlenden Zuschauer hat“, sagte Maik Machulla, Trainer der SG Flensburg-Handewitt bei Sport 1.

Szilagyi und Holdorf-Schust vom THW Kiel in Arbeitsgruppen

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi, der genau wie seine Co-Geschäftsführerin Sabine Holdorf-Schust in den HBL-Arbeitsgruppen zur Handhabung der Corona-Krise mitarbeitet, erklärt: „Es gibt ein Szenario, bei dem gar nicht gespielt werden darf, es gibt ein Szenario, bei dem teilweise Zuschauer zugelassen werden, eines, bei dem komplett ohne Zuschauer gespielt werden muss und eines, bei dem wieder alle Zuschauer in die Halle dürfen. Wann welches eintrifft, wissen wir nicht. Und für jedes davon muss man kreative Ideen erarbeiten.“

Sicherlich müssten Statuten geändert werden. „Wenn wir von Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit reden, müssen die Klubs die Möglichkeit haben, den Sponsoren Präsenz im Fernsehen bieten zu können“, so Szilagyi, der aber betont: „Bevor Einzelne jetzt Ideen in der Öffentlichkeit diskutieren, müssen wir uns auch über eine mögliche Umsetzung im Klaren sein und alle dahinterstehen. Die beste Idee bringt ja nichts, wenn sie nicht umsetzbar ist.“

Saisonstart frühestens im September

Die Handball-Bundesliga wird wegen des derzeit bis zum 31. August geltenden Großveranstaltungsverbotes frühestens im September beginnen können und nach derzeitigem Stand mit 20 statt 18 Mannschaften an den Start gehen. Denn Absteiger gibt es wegen des Corona-Abbruchs der Spielzeit 2019/20 nicht. Aus der zweiten Liga steigen aber der HSC Coburg und TUSEM Essen auf.

Zur Verdichtung des Spielplans tragen auch die nachzuholenden Final Fours um den DHB-Pokal (neuer Termin noch offen) sowie um die Champions League (Ende Dezember) bei.

Das größte Problem der HBL bleibt indes die Ungewissheit, ob die Saison wirklich Anfang September losgehen kann. Sollte dieser Termin platzen, könnte die gesamte Branche in eine existenzielle Schieflage geraten. „Ich gehe davon aus, dass wir bis zum 30. Juni alle Vereine an Bord behalten“, sagt Liga-Chef Bohmann. „Danach würde es uns sehr helfen, wenn wir eine Gewissheit hätten, wann wir wieder in einen geregelten Betrieb gehen können. Dass uns gesagt wird, ihr könnt wieder Handball spielen unter Einhaltung bestimmter Maßnahmen.“

