Magdeburg/Kiel

Das 28:27 des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin am Sonntag war ein wegweisender Triumph in Richtung Meisterschaft in der Handball-Bundesliga. Der SCM hält damit auch den THW Kiel auf Distanz und leistete den Zebras zugleich Schützenhilfe im Rennen um Platz zwei. Oder hätten sich die Kieler eher über einen Sieg der Berliner gefreut?

Sieben Spieltage vor dem Saisonende (der THW hat nur noch sechs Partien zu absolvieren) hält Magdeburg (50:4 Punkte) den Kieler Rekordmeister (46:10) nach Minuspunkten also mit sechs Zählern auf Distanz.

SG Flensburg-Handewitt liegt nun zwei Punkte hinter dem THW Kiel

Die Zebras wiederum haben nun zwei Punkte Vorsprung auf die SG Flensburg-Handewitt und die Füchse Berlin (beide 42:12). Also alles gut in der Zebraherde? Rune Dahmke, Kieler Linksaußen, musste am Sonntag nach dem Kieler 27:25 gegen die MT Melsungen kurz zögern: „Ja, wollen wir auf Nummer sicher gehen, ist ein Magdeburger Sieg die bessere Wahl, denn für uns geht es darum, Platz zwei zu verteidigen.“

Der 29-Jährige sagte aber auch: „Es wäre aber schon interessant geworden, ob der SCM jetzt noch mal wackelige Knie bekommt.“ Auch Kreisläufer Patrick Wiencek gestand ein, dass man „vorher schon überlegt“ habe, „welches Ergebnis für uns am Ende besser sein könnte. Wir sind immer noch der Meinung, dass es gut für uns ist, dass Berlin zwei Punkte liegen gelassen hat.“

Ähnlich sah es Linkshänder Harald Reinkind: „Vor dem 12. Juni wissen wir nicht, ob das Ergebnis aus Magdeburg gut oder schlecht für uns war. Ich denke aber, für uns war es das beste. Ich glaube nicht, dass Magdeburg noch vier Punkte abgegeben hätte.“

Tabellenführer SC Magdeburg muss keine Top-Spiele mehr absolvieren

Zumal der Tabellenführer auch keine Top-Spiele mehr vor der Brust hat, aus den Top Ten der Liga nur noch auf die MT Melsungen zu Hause sowie auswärts auf den SC DHfK Leipzig und die Rhein-Neckar Löwen trifft. Die Zebras bekommen es noch mit Leipzig (5. Mai/auswärts), der SG Flensburg-Handewitt (22. Mai/auswärts), den Löwen (8. Juni/auswärts) sowie am letzten Spieltag in eigener Halle mit dem Tabellenfünften Frisch Auf Göppingen zu tun (12. Juni).

Kein Wunder also, dass die Fans in Magdeburg am Sonntag Meistergesänge anstimmten, die Spieler ausgelassen über das Parkett tanzten. Gisli Kristjánsson hatte in der Schlussminute mit seinem fünften Tor zum frenetisch bejubelten Sieg getroffen und die nach einem 21:25-Rückstand (50.) fulminante Aufholjagd gekrönt. SCM-Trainer Bennet Wiegert wollte aber noch keine Glückwünsche annehmen: „Über die Meisterschaft können andere reden. Wir versuchen weiter, Spiele zu gewinnen.“

Für die Berliner bedeutete die knappe Niederlage in Magdeburg einen Rückschlag im Kampf um die Teilnahme an der Königsklasse. Der Hauptstadtklub fiel sogar hinter die punktgleiche SG Flensburg-Handewitt auf Rang vier zurück. „Wir sind sehr niedergeschlagen“, sagte Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar am Sky-Mikrofon. „Es ist sehr bitter, dass wir nichts mitnehmen.“