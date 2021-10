Kiel/Berlin

Nur 16 Tore Differenz trennen den THW Kiel und die Füchse Berlin nach fünf Spieltagen in der Bundesliga – Im Handball ein Hauch von nichts. Keine Minuspunkte, zwei Teams in Bestbesetzung und guter Form: Das Duell beider Teams im Spitzenspiel am Sonntag in Berlin (14 Uhr, Liveticker auf KN-online) verspricht Spannung bis zum Ende.

„Beide Mannschaften sind in der Lage, den anderen zu schlagen – egal ob zu Hause oder auswärts“, sagt THW-Trainer Filip Jicha. „Dieses Spitzenspiel hat keinen Favoriten.“ Zwar spricht die Bilanz der vergangenen Jahre für die Kieler. Doch zeigt die Historie auch: Seit vier Jahren wurde keine Begegnung der beiden Teams im Fuchsbau mit mehr als zwei Toren Differenz entschieden. Von 2019 datiert die letzte Niederlage der Kieler in der Hauptstadt. Vergangene Saison drehten sie einen Zwei-Tore-Pausenrückstand in einen knappen 28:26-Sieg.

„Berlin ist für uns keine Pflichtaufgabe. Wir müssen da nicht gewinnen – aber wir wollen“, sagt Jicha, der die Füchse um den quirligen Spielmacher Jacob Holm zum „engsten Kreis der Favoriten auf die Meisterschaft“ zählt. Genau wie die Kieler startete die Mannschaft um Eigengewächs und Kapitän Paul Drux souverän in die Liga. Ihre Partien gegen Wetzlar, Leipzig, Melsungen, Minden und Erlangen gewann sie im Schnitt mit fünf Toren.

Fest steht: Die am Sonntag siegreiche Mannschaft bleibt dem SC Magdeburg, der bereits sechs Spiele ohne Punktverlust absolviert hat, am dichtesten auf den Fersen. Und Punkte gegen direkte Konkurrenten um die Spitze wiegen ohnehin besonders schwer. Deshalb sagt THW-Co-Kapitän Patrick Wiencek: „Solche Spitzenspiele lieben wir besonders.“ Was am Sonntag entscheidend wird? „Ich glaube, die Mannschaft, die sich schneller wieder herauszieht, wenn es mal nicht so läuft, wird gewinnen“, sagt Wiencek.

Vor dem Anpfiff Sonntag, 14 Uhr Genz, Milosavljev – Wiede, Holm, Andersson, Lichtlein, Lindberg, Morros, Langhoff, Chrintz, Matthes, Kopljar, Vujovic, Koch, Marsenic, Drux – Jaron Siewert (27). N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Sagosen, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wiencek, Ekberg, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – Filip Jicha (39). Maike Merz/Tanja Kuttler (Oberteuringen/Meckenbeuren) – 47 Spiele, 39 Siege für den THW, 3 Remis, 5 Niederlagen – 32:26 (in Kiel und 28:26 für den THW – Sky überträgt ab 13.30 Uhr live – Sonntag, 14 Uhr in der Max-Schmeling-Halle in Berlin.

Wenn es im Spiel der Füchse eine Schwachstelle gibt, ist das die Abwehr, die sich nach dem Weggang des bisherigen Abwehrchefs Jakov Gojun neu formieren muss. Aus Paris kam Routinier Viran Morros (37) an die Spree. Doch der spanische Welt- und Europameister verletzte sich bei den olympischen Spielen, ist erst seit kurzem einsatzfähig.

Umso mehr rückt nun Marko Kopljar in den Fokus. Der 35-jährige Kroate, der schon für Paris Saint-Germain, den FC Barcelona und Telekom Veszprém spielte, sagt: „Wir haben noch Luft nach oben, werden aber jede Woche besser.“ Für den 2,10-Meter-Riesen ist das Duell mit dem THW ohnehin ein besonderes. Denn Kopljars Ehefrau Iva ist die Schwester von THW-Kapitän Domagoj Duvnjak. „Am Anfang war es deshalb ein bisschen komisch, gegen ihn zu spielen“, sagt Kopljar. „Inzwischen ist es aber eine Extra-Motivation.“

Die familiären Bande sorgen auch dafür, dass Kopljar den THW besonders oft im Video studiert. „Ich schaue jedes Spiel der Kieler, wenn wir nicht gerade selbst spielen.“ Die Spielzüge der Zebras kennt er also aus dem Effeff. „Das Problem ist nur – die Kieler sind einfach von allen Positionen gefährlich.“

Die Kieler reisen am Sonnabend nach dem Abschlusstraining voraussichtlich in Bestbesetzung in die Hauptstadt. Nachdem Sander Sagosen unter der Woche beim 38:26-Sieg über den EHV Aue im DHB-Pokal mit einer leichten Blessur geschont wurde, konnte der Rückraum-Star anschließend wieder voll mittrainieren. „Wir sind bereit“, sagt Jicha.