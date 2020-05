"Filip Jicha passt auf mich auf"

Kiel

Domagoj Duvnjak, Kapitän vom Handball-Rekordmeister THW Kiel, hat dieser Tage viel Grund zum Feiern. Erst der Corona-Meistertitel mit den Zebras, jetzt wurde „Dule“ von Trainern und Managern aus der Bundesliga sowie Tausenden Handball-Fans zum wertvollsten Spieler der Saison 2019/20 (MVP) gewählt. Die größte Freude im Leben des kroatischen Rückraumspielers und seiner Frau Lucija heißt aber Šime und ist heute genau 14 Tage alt. „Wir genießen einfach nur“, sagt der frisch gebackene Vater.

Dass gestern der Titel für den besten Spieler der Bundesliga-Saison vergeben werden sollte, hatte Duvnjak vor lauter Familienglück gar nicht auf dem Schirm. „Ich war ganz auf meinen Sohn konzentriert“, sagt er. Der MVP-Titel, sein zweiter nach dem für die Saison 2012/13, damals noch im Dress des HSV Hamburg, sei für ihn aber „eine große Ehre“.

Meistertitel sticht MVP-Titel

Duvnjak wäre aber nicht Duvnjak, wenn er Lob einfach annehmen und nicht gleich bescheiden weiterreichen würde. „Schreib auf jeden Fall, dass ich mich bei all meinen Mitspielern, Trainern und jedem Mitarbeiter vom THW Kiel bedanken möchte. Ohne sie wäre das nicht möglich“, insistiert er. Und betont: „Aber die anderen Nominierten hätten den Titel auch verdient gehabt.“

„Wichtiger als der MVP-Titel ist mir aber, dass wir mit dem THW Meister geworden sind“, sagt der Regisseur, der im Kieler Spiel der abgebrochenen Saison nicht nur Denker, Lenker und unverzichtbare Abwehr-Spitze, sondern auch immer wieder ordnende Hand in kritischen Phasen war. „Er hat immer dann Verantwortung übernommen, wenn es nicht lustig war“, lobte THW-Trainer Filip Jicha den Einsatz des 1,98-Meter-Mannes.

Der Körper spielt wieder mit

Duvnjak selbst erklärt seine starke Form mit der ihm eigenen Gelassenheit. „Ich bin gesund, das ist das Wichtigste. Und ich genieße es einfach, Handball zu spielen.“ Nach anhaltenden Patellasehnen-Problemen und einer Knie-Operation im April 2017 hat der 31-Jährige gelernt, besser auf seinen Körper zu hören. Und nicht nur er selbst: „Auch Filip ( Jicha, d. Red.) passt auf mich auf. Wenn er im Training sieht, dass ich müde bin, schickt er mich zum Fahrradfahren. Ich bin eben nicht mehr der Jüngste.“

Müde ist Duvnjak derzeit allerdings selten – weder beim Einzeltraining noch durch nächtliche Baby-Bedürfnisse. Und das, obwohl er schlafen bislang zu seinen liebsten Hobbys zählte. „Jetzt, wo mein Körper nicht mehr so stark belastet ist, hatte ich sogar Probleme zu schlafen – bis unser Sohn geboren wurde.“

Und dann? „Jetzt schlafe ich noch besser – weil ich mit einem Lächeln schlafe.“ Deshalb will der stolze Papa noch einen Dank an alle Mitarbeiter des Städtischen Krankenhauses loswerden, die bei der Geburt von Šime geholfen haben. „Besonders an Oberarzt Dr. Marek Struck.“

Duvnjak : "Ansporn, noch besser zu werden"

Ursprünglich hätte der THW Kiel am Geburtstermin in Melsungen sein letztes Saisonspiel bestreiten sollen. Die Corona-Krise bewahrte den THW-Kapitän vor einer Terminkollision. „So gesehen ist alles einfach gut“, sagt ein überglücklicher Duvnjak. Überglücklich, aber auch vollkommen zufrieden? Nicht ganz. „Ich hoffe, dass wir möglichst bald wieder Handball spielen können. Denn der MVP-Titel ist für mich auch ein Ansporn, noch besser zu werden.“

