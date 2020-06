Fünf Jahre haben die Handballer des THW Kiel darauf gewartet, die Meisterschale wieder in Empfang nehmen zu dürfen. Am Donnerstag ist es nun so weit. Dann soll die Schale von der SG Flensburg-Handewitt über Eckernförde nach Kiel gebracht und den Zebras in kleinem Rahmen übergeben werden.