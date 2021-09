Balingen

Der 7. März 2012 soll sich nicht wiederholen. Die „Gallier von der Alb“ standen mit dem Bus im Stau, die Handball-Bundesliga-Partie des THW Kiel gegen die Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten wurde mit einer Stunde Verspätung angepfiffen. Die Zebras siegten deutlich mit 35:21, und überhaupt gab es für die Schwaben noch nie Zählbares zu holen an der Kieler Förde. Wird sich das an diesem Mittwoch (19.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) beim Start in die neue Bundesliga-Saison wiederholen? Vorhang auf! Eines sei vorweg verraten: Die Gallier reisen mit dem Flugzeug an.

HBW-Kapitän Schoch: „2021 war ein gutes Jahr für uns“

Am Dienstag nach dem Abschlusstraining hebt die Mannschaft von Jens Bürkle ab gen Hamburg, von wo aus der Vorjahres-15. der Liga am Mittwoch nur das letzte Stück mit dem Bus bewältigt. Letzte 100 Kilometer in das 14. Erstliga-Abenteuer des Underdogs, der mit einem Mini-Etat von drei Millionen Euro wieder einmal aufmucken will. So wie in der abgelaufenen Spielzeit in Melsungen (25:24), in Magdeburg (28:26), gegen die Rhein-Neckar Löwen (32:30). „2021 war ein echt gutes Jahr für uns bisher. Wir haben einige große Gegner geschlagen. Trotzdem wird es schwer, lautet unser Ziel nur Klassenerhalt. Es kommen ja mit Hamburg und Lübbecke auch starke Aufsteiger hinzu“, sagt Balingen-Käpt’n Jona Schoch. Der Mann hat einen Bachelor in Luft- und Raumfahrttechnik (und macht jetzt seinen Master in Fahrzeug- und Motorentechnik an der Uni Stuttgart), kennt sich aus mit der Wahrscheinlichkeit von Höhenflügen.

Der 27-Jährige mit dem Hang zu logischem Denken füllt derzeit eine Schlüsselposition im Kader von Jens Bürkle aus – freiwillig unfreiwillig. Denn nach den Verletzungen der beiden Kreisläufer Marcel Niemeyer (Knie-OP) und Kristian Beciri (OP am Sprunggelenk) bildet Rückraum-Rechtshänder Schoch mit dem isländischen Neuzugang Daniel Ingason (Ribe-Esbjerg HH) den Abwehr-Innenblock. Sehr zur Zufriedenheit seines Trainers, auch wenn Schoch einschränkend betont: „Uns fehlen schon die Wechseloptionen. Das Verletzungspech zieht sich durch die gesamte Vorbereitung, da war es schwer, richtig zu trainieren.“

Saisonstart vor 9000 Zuschauern

Apropos Vorbereitung: Als letztes Spiel der Vorbereitung sieht Schoch den Auftritt beim deutschen Meister keinesfalls. „Nein, nein, das ist der Start in die Saison und nicht das Ende der Vorbereitung. Aber es wird schwer, die Wahrscheinlichkeiten sprechen gegen uns.“ Im Rahmen eines von der schleswig-holsteinischen Landesregierung bewilligten Modellprojektes dürfen am Mittwoch rund 9000 Zuschauer ihren Zebras zujubeln.

Eine Nachricht, die noch gar nicht zum Balinger Spielführer durchgedrungen war. „Was, echt? Das ist ja überragend, wieder vor so vielen Zuschauern zu spielen“, sagt Schoch. Noch könne er nicht sagen, „in welche Richtung sich der HBW verändert“ habe. Neben Ingason kam der dänische Keeper Simon Sejr (Lugi Lund) als Ersatz für den zum SC Magdeburg abgewanderten Mike Jensen. Linkshänder Nikola Stevanovic (Fivers Margareten) bildet künftig mit Vladan Lipovina das Gespann im rechten Rückraum. „Insgesamt glaube ich: Wir haben uns verstärkt“, so Schoch. Für ihn sei der THW „großer Favorit, eine der besten Mannschaften der Welt, aber wir wollen ein gutes Spiel machen“.

Die Gallier reisen mit dem Flugzeug an (und nach einer Trainingseinheit in Hamburg am Donnerstag auch wieder zurück). Die Wahrscheinlichkeit, dass die Partie pünktlich angepfiffen wird, ist hoch.