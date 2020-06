Köln/Kiel

Beim deutschen Handball-Meister THW Kiel sorgte die Entscheidung der Handball-Bundesliga, den Saisonstart auf den 1. Oktober zu verschieben und dadurch die Hoffnung auf Zuschauer in den Hallen aufrecht zu erhalten, für so etwas wie Erleichterung. "Was gut ist, ist dass wir nach monatelangem Warten endlich so etwas wie eine Perspektive haben", sagt THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. "Trotzdem werden wir gezwungen sein, die Entwicklungen des Infektionsgeschehens zu beobachten und unsere Situation immer wieder neu zu bewerten."

Bleibt es beim Liga-Start im Oktober, will THW-Trainer Filip Jicha seine Zebras im August wieder zum Training zusammenrufen. "Bis dahin halten sich die Spieler weiterhin individuell fit", so Szilagyi, der auch die wirtschaftliche Tragweite der HBL-Entscheidung betonte: "Spiele ohne Zuschauer bleiben für uns weiterhin die schlechteste Option von allen."

Szilagyi fordert neue Klassifizierung von Handballspielen

Der THW Kiel arbeitet bereits an einem Konzept, das eine gewisse Zuschaueranzahl in der Sparkassen-Arena "mit der größtmöglichen Sicherheit" ( Szilagyi) ermöglichen könnte. "Dafür ist es wichtig, dass der Begriff 'Großveranstaltung' individualisiert wird", fordert der THW-Geschäftsführer zum wiederholten Male.

"Ein Handball-Spiel in einer derart großen Halle wie der Sparkassen-Arena mit einem Hygienekonzept, deutlich reduzierter Besucherzahl, kontrolliertem Zugang und nachverfolgbaren Sitzplätzen durch personalisierte Tickets ist beispielsweise etwas ganz anderes als ein Stadtfest."

SC Magdeburg will Anfang Juli wieder voll trainieren

Dass Sportwettkämpfe nicht zwangsläufig als Großveranstaltung eingestuft werden, deutet sich bereits in Sachsen-Anhalt an, wo die nächste Landesverordnung voraussichtlich ab Anfang Juli wieder ein volles Mannschaftstraining für den SC Magdeburg zulassen wird. Die Bördeländer kündigten ihren gemeinsamen Trainingsstart für den 6. Juli an. „Die Auszeit war aus vielerlei Gründen erforderlich", sagt SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

"Nun brauchen Spieler, Trainer, Fans und die gesamten Clubs aber wieder eine Perspektive beziehungsweise ein Ziel, auf das sie hinarbeiten können. Der Starttermin führt sicher zu einer noch höheren Termindichte, zumal Ende Oktober auch die Gruppenphase der European League beginnen soll."

Das Thema Belastung der Spitzenspieler könnte durch den engen Terminplan in der nächsten Saison in ganz neue Dimensionen vorstoßen. Dennoch überwog am Mittwoch bei den Vereinen erst einmal die Freude über die Planungssicherheit. „Wir brauchen einfach einen geplanten Starttermin, ein Datum, auf das wir hinarbeiten können und das uns allen natürlich auch Vorfreude und Motivation gibt", sagte auch Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen. "Der Handball war lange von der Bildfläche verschwunden – es wird uns allen guttun, wenn wir wieder auf ein Ziel hinarbeiten können, unter welchen Bedingungen das auch immer sein wird."

Sven-Sören Christophersen, Sportlicher Leiter bei der TSV Hannover-Burgdorf, kündigte an, dass die Recken voraussichtlich Mitte Juli wieder ins Mannschaftstraining einsteigen werden. Auch er begrüßte den späteren Starttermin: "So haben wir rund zweieinhalb Monate, um uns auf die neue Saison vorzubereiten und können möglichen Verletzungen entsprechend Vorbeugen."

