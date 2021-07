Köln

Die Handball-Bundesliga (HBL) hat früh in der im September beginnenden Saison 2021/2022 für besondere Würze gesorgt. Bereits für den dritten Spieltag am Sonntag, 19. September, um 13.40 Uhr hat sie das Duell zwischen Meister THW Kiel und Vizemeister SG Flensburg-Handewitt angesetzt, das im Titelrennen der Vorsaison bis zum Schluss die Handball-Fans elektrisierte. Zunächst haben die Kieler den Heimvorteil. Erst am 31. Spieltag im Mai treten sie auswärts in der „Hölle Nord“ ihres Landesrivalen an. Damit ist auch vier Spieltage vor Saisonende Spannung garantiert.

Auftakt zu Hause gegen Balingen

Das Saison-Finale bestreiten die Zebras dieses Mal zu Hause. Am 12. Juni empfangen sie Frisch Auf Göppingen im eigenen Wohnzimmer. Dort starten sie auch in die Saison, für die die Handball-Bundesliga am Freitag zunächst die ersten fünf Spieltage fest terminierte. Los geht’s wie bereits bekannt am 8. September (19.05 Uhr) gegen den HBW Balingen-Weilstetten. Am 11. September (20.30 Uhr) treten die Kieler bei der MT Melsungen an. Auf das Nordduell mit der SG folgt eine Reise nach Nürnberg zum Erlangen (25. September, 20.30 Uhr) und ein Heimspiel gegen GWD Minden (3. Oktober 16 Uhr).