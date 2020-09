Mit dem Supercup fällt am Sonnabend der Startschuss für die Saison in der Handball-Bundesliga. Wer wird deutscher Meister, wer das Überraschungsteam und wem droht der Abstieg? Experte Michael Roth hat für das "Zebra-Journal" der Kieler Nachrichten, das am Sonnabend erscheint, den Liga-Check gemacht.