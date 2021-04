Der THW Kiel hat zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze in der Handball-Bundesliga erobert. Die Zebras gewannen am Sonnabendabend ihr Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 35:29 (16:16). Die SG Flensburg-Handewitt kann am Sonntag aber kontern und die Zebras vom Gipfel stoßen.