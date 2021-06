Kiel/Göppingen

Patrick Wiencek ist voraussichtlich zum Zuschauen gezwungen. Der Kreisläufer musste zuletzt nach gerade überstandenem Wadenbeinbruch gehörig „Prügel“ einstecken. „Er ist stark angeschlagen, musste viel einstecken, beißt auf die Zähne, stellt sich in den Dienst der Mannschaft“, sagt THW-Trainer Filip Jicha. „Aber er wird vermutlich nicht spielen können.“

Der Tscheche warnt vor einem Gegner, der sich nach sechs Niederlagen in Folge „wird behaupten wollen“. Lange tummelte sich Frisch Auf in ungewohnten Spitzensphären, verlor dann in Berlin, in Erlangen, in Lemgo, gegen Leipzig, beim Bergischen HC, kam in Magdeburg mit 21:29 unter die Räder. Jicha: „Das sind nicht ihre Ansprüche.“

An Jacob Bagersted führt kein Weg vorbei

Beim neunmaligen deutschen Meister und Sieger im Europapokal der Landesmeister von 1960 und 1962 führt kaum ein Weg an Jacob Bagersted vorbei. Nicht nur sprichwörtlich. Der 34-jährige Däne ist Kreisläufer, Kapitän, Integrationsfigur, verdichtet als Abwehrchef die Defensivreihe – und nimmt kein Blatt vor den Mund. „Es läuft nicht bei uns. Fehler bedingt Fehler. Aber zum Glück spielen wir jede Woche. Und Aufgeben ist sowieso keine Option“, sagt Bagersted im Gespräch mit unserer Zeitung. „99 000 von 100 000 erwarten doch in Kiel null komma nichts von uns.“

Der gebürtige Kopenhagener sei „enttäuscht und traurig“ über den „Bruch“. „Mit der Niederlage in Stuttgart Ende April kam bei uns immer mehr Sand ins Getriebe. Aber ich finde einfach keinen Grund dafür. Und ich will das auch nicht als Ausrede gelten lassen“, so Bagersted. Auf Platz acht (38:30 Punkte) ist das internationale Geschäft für die Mannschaft von der Schwäbischen Alb in weitere Ferne gerückt.

"Nur einmal geschafft, den THW zu schlagen"

„Die Top Acht waren unser Ziel. Aber es war trotzdem mehr drin. Es macht schließlich Spaß, in Europa zu spielen.“ Jetzt also das Auswärtsspiel in Kiel, wo der THW zum ersten Mal wieder vor Zuschauern sein Können zeigen darf. Für Frisch Auf alles andere als glänzende Voraussetzungen. Bagersted lacht: „Ich bin jetzt seit sieben Jahren in Deutschland (der Däne spielte von 2014 bis 2017 beim SC Magdeburg, d. Red.), und ich habe es nur einmal geschafft, den THW zu schlagen – mit dem SCM in Magdeburg. Ein Auswärtssieg ? Das wäre ein Traum. Aber dafür müssen die Kieler uns unterschätzen. Der THW ist doch so eine geile Truppe, die haben nichts zu verschenken.“

In der Zebraherde gab Coach Jicha seinen Schützlingen am Sonntag nach der Partie in Minden frei, dosierte das Training, ließ seinen Spielern eine „lange Leine“. „Es funktioniert ja zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht mehr, Kraft zu tanken. Auch nicht bei fünf Tagen zwischen den Spielen. Wir haben ein bisschen trainiert, ich habe meinen Spielern einen klaren Plan gegeben und gesagt: Noch zwei Wochen, dann ist es geschafft.“ Noch einmal aufbäumen, noch einmal aufraffen, noch einmal auftrumpfen.