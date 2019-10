THW Kiel am Sonntag beim TBV Lemgo

Kiel/Lemgo

Beim TBV Lemgo sind zwei entscheidende Säulen weggebrochen, ist das Comeback-Karma vom Viertelfinal-Einzug im DHB-Pokal verflogen. Die Kieler Zebras indes wollen es besser machen als am Mittwoch im Cup-Wettbewerb.

„Wir sind gewarnt für Sonntag“, hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi nach dem dramatischen 26:25-Achtelfinalsieg am Mittwoch in Wetzlar gesagt. Besonders die miserable Chancenverwertung, aber auch frappierende defensive Defizite hatten den Titelverteidiger an den Rand des Ausscheidens gebracht. Nüchtern fasste Chefcoach Filip Jicha seine Analyse am Freitag zusammen: „Ich war nicht zufrieden und habe das auch deutlich angesprochen. Der Sieg entschuldigt nicht für alles. Für mich ist nicht das Resultat entscheidend, sondern der Weg.“

Filip Jicha spielte selbst von 2005 bis 2007 in Lemgo

Jicha kennt die Arena in Lemgo, hat selbst von 2005 bis 2007 zwei Jahre lang beim TBV gespielt, massive Spuren in Ostwestfalen-Lippe hinterlassen und auch danach in seiner Zeit beim THW Kiel (2007-2015) dreimal in der Bundesliga beim deutschen Meister von 1997 und 2003 verloren. „Es ist immer sehr schwer in der Lipperlandhalle, das habe ich selbst als Spieler zu spüren bekommen. Und der TBV ist noch immer unberechenbar, stand in der Bundesliga ganz schön unter Druck.“

Erst ein Sieg (32:28 in Wetzlar) und ein Unentschieden (26:26) in Erlangen konnte das Team von Trainer Florian Kehrmann – Weltmeister von 2007 – in der Liga bislang auf der Habenseite verbuchen, wartet auf das erste Erfolgserlebnis in eigener Halle. Immerhin, diese Sehnsucht haben sich die Lemgoer im Pokal-Achtelfinale beim 27:24 gegen den Bergischen HC erfüllt, wurden anschließend mit einem Viertelfinale bei den Eulen Ludwigshafen belohnt. Der Einzug ins Pokal-Final-Four in Hamburg – es wäre der erste seit dem Pokalsieg 2002 – ist zum Greifen nah. „So ein Sieg kann für einen Verein ein Turnover in der Saison sein, das macht es für uns gefährlich“, so Filip Jicha, der das eigene Pokal-Los, das den Zebras ein erneutes Auswärtsspiel im Viertelfinale beim TVB Stuttgart bescherte, mit einem Schulterzucken quittierte: „Wir wollten gern ein Heimspiel, weil die Belastung mit den vielen Reisen unfassbar ist. Jetzt müssen die Spieler noch zweimal in den Flieger steigen. Schade!“

Tim Suton fällt für neun Monate aus

Zur Wahrheit beim TBV Lemgo gehört auch, dass der Tabellen-15. (3:11 Punkte) auch in dieser Saison unter erheblichem Verletzungspech leidet. Am Mittwoch im Pokalspiel schied National-Spielmacher Tim Suton nach nur eineinhalb Minuten verletzt aus. Diagnose: Kreuzbandriss, neun Monate Zwangspause, damit wird der 23-Jährige auch Bundestrainer Christian Prokop bei der Europameisterschaft im Januar und im Falle einer Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht zur Verfügung stehen.

Nach dem Ausfall von Kapitän Andrej Kogut (Schulter-OP) ist Suton nun die zweite entscheidende Säule des Tabellenzwölften der Vorsaison, die wegbricht und mit dem Schweden Jonathan Carlsbogård oder dem Niederländer Dani Baijens kompensiert werden muss. Die Langzeitverletzungen von Kreisläufer Christoph Theuerkauf (Sehnenanriss Fuß), Jari Lemke (Kreuzbandriss) oder Linkshänder Donat Bartok (Knorpelschaden) machen die Situation im Tabellenkeller nicht einfacher.

