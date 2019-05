Nürnberg

Die Stadt Nürnberg, wo der HC Erlangen seine Heimspiele austrägt, kommt an diesem Wochenende aus dem Feiern nicht mehr raus. Volksfest, ein Kulturfest mit dem Titel „Blaue Nacht“, eine voll besetzte Handball-Arena. Einzig die Handballer des THW Kiel betätigten sich am Sonnabend als Spaßbremsen. Dafür mussten die Kieler aber zumindest in der ersten Halbzeit ein hartes Stück Arbeit verrichten.

Die Gastgeber spielten lange Angriffe, während die Kieler im Tempospiel und in den ersten Minuten vor allem über den Kreis ihr Glück suchten. Nicht nur Patrick Wiencek bekam auf dieser Position die Motivation der Erlanger in der erstmals mit 8600 Zuschauern ausverkauften Arena Nürnberger Versicherung zu spüren. Die HCE-Deckung rückte aggressiv weit heraus, um das zunächst von Lukas Nilsson geleitete Angriffsspiel des THW Kiel ins Stocken zu bringen.

Katsigiannis fand als erster Torhüter ins Spiel

Nilsson war es auch, der im ersten Durchgang am häufigsten den Weg durch die Erlanger Abwehrreihe fand - viermal traf der Schwede für den THW Kiel, der sich bis zur 23. Minute nie auf mehr als ein Tor absetzen konnte. Das lag auch daran, dass HCE-Keeper und Ex-Zebra Nikolas Katsigiannis als erster der Torhüter ins Spiel fand. Kiels Niklas Landin räumte nach einer Viertelstunde ohne Parade hingegen seinen Platz im Tor für Andreas Wolff.

Sieben Minuten brauchte der für seine erste Parade, mit der er den Grundstein für die erste Zwei-Tore-Führung der Kieler durch Niclas Ekberg (12:10/23.) legte. Inzwischen hatte THW-Trainer Alfred Gislason die Abwehr von der offensiven 3:2:1-Formation in die 6:0-Variante umgestellt. Doch der HC, der im Rückraum auf den Halbpositionen links und rechts von Spielmacher Nico Büdel viel rotierte, hielt den Anschluss. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff hatte Nikolai Link die Gelegenheit, wieder zum 13:13 auszugleichen. Aber der Rückraum-Shooter hatte keinen guten Tag erwischt, setzte den Ball links neben das Kieler Tor. Stattdessen wurde Nilssons Treffer zum 14:12 für die Kieler der letzte der ersten Halbzeit.

THW-Abwehr packt zu

Zu Beginn der zweiten Halbzeit profitierte der THW Kiel von zwei Zeitstrafen gegen den HCE - und von Wolffs Paraden. Nachdem der Keeper einen Wurf von Andreas Schröder pariert hatte, traf Magnus Landin von außen zum 17:13, der ersten Vier-Tore-Führung der Kieler (35.). Als Wolff dann auch noch Büdel einen Siebenmeter abkaufte, schien das Spiel sich zugunsten der Kieler zu neigen. Den HC im Spiel hielt Nikolas Katsigiannis, unter anderem mit einer Gegenstoß-Parade gegen Patrick Wiencek sowie einer Doppelparade gegen Nilsson und Ekberg.

Doch im Angriff der Erlanger häuften sich nun die durch Ungenauigkeiten bedingten Fehler. Die Kieler Deckung indes fand endlich zu gewohnter Aggressivität, ließ in der ersten Viertelstunde nach der Pause nur zwei Treffer zu - 21:14 für den THW Kiel (45.).

14. Zebra-Sieg in Folge

Alfred Gislason begann zu wechseln der Ex-Erlanger Ole Rahmel wurde mit freundlichem Applaus begrüßt, als er Niclas Ekberg auf Rechtsaußen ablöste (52.). Und auch der künftige Erlanger Sebastian Firnhaber durfte sich seine neue Heim-Arena fünf Minuten vor Schluss schon mal vom Feld aus ansehen. Vom HC Erlangen kam nicht mehr viel, der THW Kiel indes feierte wettbewerbsübergreifend den 14. Sieg in Folge.

Die Statistik HC Erlangen: Katsigiannis (1. bis 53., 9 Paraden), Skof (53.-60. und bei einem Siebenmeter, 2) - Theilinger 2, Poser, Øverby 2, Haaß, Kellner 3, Büdel 6/1, Bissel 1, Mappes, Murawski, Schäffer 1, Link 2, von Gruchalla 2/2, Thümmler, Schröder 2. THW Kiel: N. Landin (1.-15. und bei einem Siebenmeter, keine Parade), Wolff (15.-60., 11/1) - Duvnjak 1, Reinkind 2, M. Landin 4, Firnhaber, Weinhold 2, Wiencek 3, Ekberg 6/5, Rahmel 1, Dahmke (n.e.), Zarabec 2, Bilyk 3, Pekeler 1, Nilsson 5.

