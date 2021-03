Kiel

Normal, das wissen die Handballer des THW Kiel aus schmerzlicher Erfahrung des Hinspiels (22:31-Pleite), ist bei Duellen mit der HSG Wetzlar meist nicht viel. Auch wenn die Zebras sie stets als großer Favorit bestreiten - vier der letzten acht Begegnungen gingen an die HSG, darunter auch die letzten beiden.

Doch an diesem Sonnabend stand die Partie des Rekordmeisters mit dem Favoritenschreck des scheidenden Trainers Kai Wandschneider und noch ungewöhnlicheren Vorzeichen. Allerdings welchen, die womöglich noch länger zur Corona-Realität im Profisport zählen werden: Beide Mannschaften traten durch Quarantäne-Maßnahmen nach einem Corona-Ausbruch in den dänischen und nordmazedonischen Nationalmannschaften dezimiert an.

Dem THW Kiel fehlte Torwart und Welthandballer Niklas Landin, die HSG musste auf den positiv getesteten Spielmacher Filip Mirkulovski verzichten.

Wettwerfen von der Siebenmeterlinie

Etwas war aber doch durchaus wie gewohnt: Von Minute eins an standen sich zwei bis in die Haarspitzen motivierte Abwehrreihen gegenüber. Und so wurde das Spiel zu einem wahren Siebenmeter-Wettwerfen. Sechs der ersten neun Treffer bis zum 5:4 (15.) fielen von der Linie. Am Ende sollte Niclas Ekberg bester Werfer mit zwölf Treffern, davon neun per Strafwurf, werden.

Spielerisch dominierten die Kieler, bei denen Domagoj Duvnjak, Harald Reinkind und Sander Sagosen im Rückraum flinke und effektive Rochaden spielten vollzogen. Doch auch die HSG kam mit ihrer statischeren Langzeitangriff-Strategie immer wieder zum Torerfolg - eben per Strafwurf.

Oder mit besonderen Mitteln wie die Kempa-Coproduktion von Magnus Frederiksen und Kristian Björnsen zum 5:5 oder Emil Mellegards Gegenstoß-Tor nach einem Fehlpass von Duvnjak auf Magnus Landin. Das 6:5 (17.) war Wetzlars erste Führung und für die Kieler Grund genug, ihre Abwehr auf die 3:2:1-Formation umzustellen.

Andersson feiert Comeback mit Siebenmeter-Parade

Die stach sofort, Sagosen bewies seine Steal-Qualitäten und dann sorgte Mattias Andersson für die erste Zäsur im Siebenmeter-Wettwerfen. Als sei sein neuerliches Comeback als 42-jähriger Landin-Ersatz zwischen den Pfosten nicht schon Sensation genug, parierte er auch sogleich gegen Maximilian Holst und ebnete seinen Vorderleuten damit den Weg zum 9:6 - natürlich ebenfalls per Siebenmeter durch Niclas Ekberg.

Wenn Tore aus dem Spiel fielen, war es bei Wetzlar nun öfter der Weg über den Kreis, der sie ermöglichte. In Überzahl nach Zeitstrafe gegen Duvnjak und einem Reinkind-Wurf nebens Tor wählte Patrick Gempp diesen Weg, um beim 10:10 (29.) wieder auszugleichen.

THW zieht Tempo an

Kurz vor der Pause zogen die Zebras das Tempo noch mal an: Erst traf Magnus Landin nach schönem Duvnjak-Pass von Linksaußen, dann schnappte sich der Däne auch in der Abwehr den Ball, so dass sein Flügelzangen-Kollege Niclas Ekberg nach fünf Treffern von der Linie erstmals auch aus dem Spiel heraus zum Pausenstand von 12:10 einnetzen konnte.

Wiederum per Strafwurf erzielte Ekberg zehn Minuten nach Wiederanpfiff die erste Vier-Tore-Führung der Kieler zum 16:12. Wetzlars Angreifer bekamen viel Zeit, sich mit der THW-Abwehr abzumühen - allein, sie half nicht. Und auch akrobatische Kempa-Versuche von Björnsen und Emil Mellegard führten nicht immer zum Erfolg. Auch weil Dario Quenstedt (zwölf Paraden) im THW-Tor ein starker Rückhalt war.

THW-Abwehr wie eine Gummiwand

Wetzlar musste sich etwas einfallen lassen. Gegen die Kieler Gummiwand aus Wiencek, Pekeler, Duvnjak und Co. und ohne die verletzten Stammkräfte Stefan Cavor und Anton Lindskog (beide Schulter) gelang das aber selbst Trainerfuchs Kai Wandschneider nur bedingt.

Sein Gegenüber Filip Jicha war aber auch keinesfalls zufrieden - vor allem nicht mit den Schiedsrichtern Nils Blümel und Jörg Loppaschewski, deren Kleinlichkeit darin gipfelte, dass Wetzlar einen direkten Freiwurf nach ellenlangem Angriff bei angezeigtem Zeitspiel zweimal wiederholen durfte. Olle Forsell Schefvert zimmerte ihn an die Latte. Im Gegenzug erhöhte Ekberg auf 17:12. Per - Sie ahnen es - Siebenmeter.

Die Kieler Abwehr hatte nun offenbar in eine Art Trotz-Modus geschaltet, dachte überhaupt nicht daran, sich den immer länger werdenden HSG-Angriffen zu ergeben. "Gute Abwehr!", lobte auch Quenstedt seine Vorderleute, ehe er den elften Wurf entschärfte und Ekberg zeigte, dass er trotz Daueraufenthalts an der Siebenmeterlinie auch noch die Einläufer-Variante vom Kreis beherrscht. 48. Minute, 20:12 für den THW, absolute Kieler Dominanz auf dem Feld. Der Wetzlar-Fluch, er war Vergangenheit.

Wetzlar 14 Minuten ohne Tor

Als Lenny Rubin die 14-minütige Torflaute mit dem dritten Wetzlarer-Treffer zum 13:22 (52.) beendete, war das Kieler Polster längst so dick, dass sie sich auf den letzten Metern einige Unkonzentriertheiten im Angriff und Konter-Gegentore leisten konnten, ohne den Sieg in Gefahr zu bringen.

Zeit für ein paar Einsatz-Minuten für Rechtsaußen-Aushilfe Bevan Calvert und Youngster Oskar Sunnefeldt, die in den Schlussminuten Sagosen und Ekberg zu entlasteten. Letzterer kehrte aber noch einmal zurück, um den Schlusspunkt unter die Partie zu setzen - mit seinem neunten Siebenmeter-Treffer zum 23:19.