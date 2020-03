THW Kiel bezwingt Rhein-Neckar Löwen

Kiel

Im Titelrennen liegt der THW Kiel damit nach wie vor vier Minuspunkte vor Verfolger SG Flensburg-Handewitt. "Um die Bedeutung für die Meisterschaft machen wir uns keine Gedanken. Da kommen noch genug schwere Gegner", sagte THW-Rückraumspieler Steffen Weinhold nach der Partie, in der die Zebras nach der Pause einmal mehr die Qualitäten eines potenziellen Meisters demonstrierten.

Gedenkminute für Reinhard Ziegenbein

Vor dem Top-Spiel rückte der Sport allerdings kurz in den Hintergrund. Mit einer Gedenkminute würdigten Verein und Fans die Verdienste des Ende Februar gestorbenen Reinhard Ziegenbein. Ausdrücklich sollte es keine Schweigeminute sein, und so bedachten die Fans den ehemaligen Aufsichtsratsvorsitzenden mit langanhaltendem Applaus.

Dann ging es mitten hinein ins Meisterschaftsrennen und in eine Partie, die von Beginn an mit großer Intensität geführt wurde. Zunächst suchten die Kieler ihr Glück im schnellen Spiel nach vorn, doch als die Löwen, die für die Abwehr ihren Innenblock Gedeon Guardiola und Ymir Örn Gislason einwechseln mussten, sich in der Deckung fanden, führte dieses Mittel immer seltener zum Erfolg.

Im Positionsangriff taten sich die Zebras, deren Spiel zunächst von Miha Zarabec, später von Domagoj Duvnjak dirigiert wurde, schwer. Niklas Kirkeløkke machte bei den Gästen den kurzfristigen Ausfall von Alexander Pettersson (Fieber) vergessen, traf allein in der ersten Hälfte fünfmal.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bis zur 20. Minute konnte sich keine der beiden Mannschaften auf mehr als zwei Tore absetzen. Erst als Nikola Bilyk ein Schrittfehler unterlief und Kirkeløkke mit einem Doppelschlag auf 11:8 (19.) erhöhte, nahm THW-Trainer Filip Jicha die erste Auszeit und schickte Lukas Nilsson als Regisseur aufs Feld.

In der Folge konnten die Kieler - auch Dank zweier Paraden von Niklas Landin - beim 12:12 (25.) wieder ausgleichen. Doch im Großen und Ganzen blieb das Bild gleich: Die Kieler Abwehr war zu löcherig, abgesehen davon lämpften zwei Mannschaften mit mehr Körpereinsatz als spielerischer Finesse um die beiden wichtigen Punkte – Ringkämpfe am Löwen-Kreis und phasenweise überforderte Schiedsrichter inklusive.

Kurz vor der Pause geriet der THW Kiel durch Fehler im Spielaufbau wieder ins Hintertreffen und nahm einen 13:15-Rückstand mit in die Kabine.

Neuer Elan nach der Pause

Ein Weckruf, vor allem offenbar für Niklas Landin. Nach Wiederanpfiff zog er Andy Schmid mit einer Doppelparade beim Siebenmeter den Zahn. Mit viel Tempo rasten die Zebras nun wieder nach vorne. Duvnjak, in Überzahl Wiencek und schließlich Ekberg nach erneuter Landin-Parade gegen Tollbring drehten den Spielstand auf 17:15 (36.) und zwangen Gäste-Trainer Martin Schwalb zur ersten Auszeit.

Der Löwen-Angriff stockte in dieser Phase und versuchte mit dem siebten Feldspieler das Torglück zu erzwingen. Doch als Landin wieder frei gegen Tollbring parierte, konnte Duvnjak im Gegenzug das 20:16 (44.) erzielen.

Ruhe brachte das aber noch keine in die weiter mit allen Mitteln umkämpfte Partie. Denn auch bei den Kielern folgte nun im Angriff eine Phase mit Konzentrationsschwächen und Ballverlusten. Als ein Duvnjak-Pass in den Händen von Mads Mensah landete, war der Vorsprung wieder auf 20:19 (46.) geschmolzen.

Nur sechs Löwen-Tore nach der Pause

So blieb es bis in die Schlussphase spannend, auch wenn den Löwen im zweiten Durchgang nur magere sechs Tore gelingen sollten. Schließlich sorgte Magnus Landin mit zwei Ballgewinnen für die Vorentscheidung. Als der Däne einen Schmid-Pass abfing und ins leere Löwen-Tor zum 25:21 (56.) traf, gab es in der darauffolgenden Gäste-Auszeit stehende Ovationen von den Kieler Fans.

"Wir haben in der ersten Halbzeit schlecht gespielt, standen in der Abwehr viel zu weit auseinander. In der zweiten Hälfte haben wir dann unser wahres Gesicht gezeigt", sagte Patrick Wiencek. "Das Gute am Handball ist, dass man eine zweite Halbzeit hat und in der Halbzeitpause noch mal über alles nachdenken und einiges besser machen kann."

Die Statistik

THW Kiel: Landin (1.-60. Minute/13 Paraden), Quenstedt (bei einem 7m und 44.-46./0), Schröder n.e. – Duvnjak 6, Reinkind 4, M. Landin 4, Weinhold, Wiencek 3, Ekberg 5/3, Rahmel n.e., Dahmke, Zarabec 1, Horak n.e., Bilyk 3, Pekeler, Nilsson 1.

Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (1.-30. und ab 38. Minute/10 Paraden), Palicka (31.-38. und bei einem 7m/0) – Schmid 6/4, Kirkeløkke 6, Lagarde, Tollbring 2, Abutovic, Mensah Larsen 1, Fäth n.e., Groetzki 3, Guardiola 1, Gislason, Ganz n.e., Kohlbacher 2, Kessler n.e.

Schiedsrichter: Nils Blümel/Jörg Loppaschewski ( Berlin) – Strafminuten: THW 6 ( Wiencek, Pekeler, N. Landin), Löwen 8 (Tollbring, Mensah Larsen, Kohlbacher, Kirkeløkke) – Siebenmeter: THW 4/3 (Ekberg scheitert an Appelgren), Löwen 5/4 ( N. Landin pariert Schmid) – Zuschauer: 10285 in Kieler Sparkassen-Arena.

