Balingen

Keine Gefahr durch Aquaplaning – der deutsche Handballmeister THW Kiel bleibt auch auf der Schwäbischen Alb beim HBW Balingen-Weilstetten in der Spur. Am Sonntagnachmittag setzten sich die Zebras mit 31:25 (12:10) durch und dürfen nun eine Woche lang ihre Wunden lecken.

Es ist kalt auf der Alb an diesem Sonntagnachmittag. Zwei Grad Celsius, und auf dem der Sparkassen-Arena benachbarten Messegelände kacheln Führerscheinaspiranten in Reisebussen über eine gewässerte Fläche. Immer wieder testen die Fahrschüler das Bremsverhalten der motorisierten Kolosse, geraten durch Aquaplaning ins Schlingern. Auch das gewohnt meisterliche Antiblockiersystem des Zebraboliden hat hier am Südzipfel der Republik schon versagt: 2016 (22:22), 2014 (21:22), 2009 (37:39).

Bilyk, Dahmke, Ekberg wieder an Bord beim THW Kiel

An diesem kalten Sonntag im März 2022 erscheint eine Wiederholung des Albwunders nahezu ausgeschlossen. Denn die Zebraherde von der Kieler Förde ist fast wieder komplett. Torwart Niklas Landin (Blinddarm-OP) muss zwar noch passen, doch Nikola Bilyk (Oberschenkel), Rune Dahmke (Corona) und Niclas Ekberg (Magen-Darm) machen sich warm. Freigetestet, freigenesen. Auf der anderen Seite herrscht nach dem Corona-Gau im Februar und drei spielfreien Wochen personelle Tristesse. HBW-Coach Jens Bürkle muss dem Giganten aus dem Norden mit zwei Torhütern und zehn Feldspielern die Stirn bieten und insbesondere sein defensives Herz in Abwesenheit von Marcel Niemeyer, Kristian Beciri und Captain Jona Schoch komplett umgestalten. Diesem Reisebus fehlen Stoßfänger, Airbags und mindestens ein halber Tank Sprit.

HBW Balingen-W. – THW Kiel 25:31 (10:12) HBW Balingen-Weilstetten: Ruminsky (1.-49. Minute/ 12/3 Paraden), Sejr (bei einem 7m und ab 49./2) – Lipovina 7/4, Ingason 1, Nothdurft 5, Wiederstein 3, Todorovic 1, Zintel 3, Scott n.e., Saueressig 1, Heinzelmann, Strosack 4. THW Kiel: Quenstedt (1.-56. Minute/ 8/2 Paraden), Saggau (bei einem 7m und ab 56./1) – Ehrig 2, Duvnjak 5, Sa­gosen 6, Reinkind 2, M. Landin 6/3, Weinhold 1, Wien­cek, Ekberg 2/1, Ciudad 1, Dahmke 1, Zarabec, Horak 2, Bilyk n.e., Pekeler 3. Schiedsrichter: Linker/Schmidt (Bochum) – Strafminuten: HBW 6 (Wiederstein, Saueressig, Heinzelmann), THW 10 (M. Landin, Wiencek, Weinhold, Ehrig, Dahmke) – Siebenmeter: HBW 6/4 (Quenstedt pariert zweimal Lipovina), THW 7/4 (Ekberg zweimal und M. Landin scheitern an Ruminsky) – Spielfilm: 0:1, 3:1 (9.), 3:5, 6:8 (20.), 9:9, 10:12 – 11:14, 12:16 (36.), 16:18, 17:24 (50.), 21:26, 22:29 (56.), 25:31 – Zuschauer: 1410 in der Sparkassen-Arena in Balingen.

Dafür haben die „Gallier von der Alb“ ihren blonden Asterix im Tor. Mario Ruminsky muss am Sonntagmorgen in den Zaubertrank gefallen sein. Er pariert am laufenden Band – zehnmal bis zur Pause, darunter zwei Siebenmeter von Niclas Ekberg. Defensiv agieren die Zebras auf hohem Niveau, zwingen den Gegner zu Fehlern, sowohl in der 6:0-Formation mit Pavel Horak und Hendrik Pekeler im Innenblock als auch mit Domagoj Duvnjak an Spitze der 3:2:1. Frische, Spritzigkeit fehlen in der Offensive. Darum setzt THW-Cheftrainer Filip Jicha auf das Überzahlspiel mit einem zweiten Kreisläufer, versucht der Zähflüssigkeit im Positionsspiel in der Schlussphase mit einem Rückraum mit den beiden Linkshändern Steffen Weinhold und Harald Reinkind entgegenzuwirken. 12:10 zur Pause, nur sieben Gegentreffer aus dem gebundenen Spiel, dennoch ist es noch glatt in der Sparkassen-Arena, die gemäß der aktuellen 60-Prozent-Regel mit 1410 Zuschauern ausverkauft ist.

Es bleibt nach der Pause dabei: Kiel mit dem siebten Feldspieler. „Das war unser Plan, um Kräfte zu sparen“, erklärt Jicha, der sich spätestens beim 22:16 in Halbzeit zwei (47.) zurücklehnen darf. Die Beharrlichkeit, die „Willensleistung“ (Jicha) des THW trägt Früchte. Magnus Landin deckt auf der Halbposition, vertritt den glücklosen Niclas Ekberg cool wie eine Hundeschnauze vom Siebenmeterstrich.

Aus sieben Metern (meistens) cool wie eine Hundeschnauze: Magnus Landin. Quelle: Bernard Moschkon

Pavel Horak bleibt nach einer Kopfkollision mit Keeper Ruminsky angeknockt draußen, Patrick Wiencek springt – fußlädiert aus dem Zagreb-Krimi – ein. Balingen probiert seinerseits das „Sieben gegen Sechs“, doch der THW trifft und trifft und trifft das leere Gehäuse – zuletzt der gewitzte Rune Dahmke über die ganze Weite des Feldes (25:18/52.). „Wir machen am Ende zu viele Fehler, werden vom THW bestraft, und dann fehlen hinten raus auch die Kräfte“, resümiert Balingens Interimskapitän Lukas Saueressig. HBW-Coach Jens Bürkle zeigt sich „mega stolz nach diesem irren Infektionsgeschehen bei uns, aber am Ende mussten wir abreißen lassen“.

Am Ende ist es ein ungefährdeter Sieg des deutschen Meisters. In etwa wie ein Reisebus, der nahezu unbeschadet, aber nicht sonderlich elegant im Dauerregen zum Stehen kommt. „Vor der Pause spielt sich der Balinger Torhüter in einen Rausch, nach der Pause sind wir dann zum Glück noch konzentrierter“, sagt THW-Kreisläufer Hendrik Pekeler. „Jetzt haben wir Zeit, uns auf Berlin vorzubereiten.“ Da Mehskov Brest aus der Champions League suspendiert wurde, fällt die für Donnerstag geplante Partie aus. Am Sonntag (13.40 Uhr) gastieren die Füchse Berlin in der Kieler Wunderino-Arena.