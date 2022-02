Kiel

Erfolgreicher Heim-Auftakt für den THW Kiel in der Handball-Bundesliga: Am Sonntag brillierten die Zebras beim 34:24 (19:7) über den HC Erlangen zeitweise und festigten Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter SC Magdeburg.

In krassem Kontrast zur spielerischen Leichtigkeit, die der THW Kiel an den Tag legte, stand die Schwermut, die sich vor dem Anpfiff über die Arena legte. Schweigeminute für die Opfer des Krieges in der Ukraine. „Wir verurteilen den russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Wir bekennen uns zu einem friedlichen Miteinander der Völker und zur Souveränität und Sicherheit von Staaten“, verlas Hallensprecher Thomas Lorenzen die Stellungnahme, die die Handball-Bundesliga und ihre Klubs an diesem Spieltag unisono abgaben.

Dahmke neuester Corona-Fall beim THW Kiel

Da wird es fast zur Randnotiz, dass Rune Dahmke (Corona-Infektion) und Nikola Bilyk (Oberschenkelprobleme) den Zebras fehlen. Sportlich fällt das an diesem Nachmittag allerdings kaum ins Gewicht – denn die Kieler knüpfen auch ohne sie da an, wo sie beim eindrucksvollen 35:26-Sieg über Montpellier unter der Woche aufgehört haben: Niclas Ekberg per Siebenmeter, Sander Sagosen, Hendrik Pekeler vom Kreis, Domagoj Duvnjak in einer ungestümen ersten Welle, zwischendurch zwei Landin-Paraden gegen den Ex-Kieler Sebastian Firnhaber – beim Stand von 4:0 für den THW zückt Gäste-Trainer Raúl Alonso zum ersten Mal die Time-Out-Karte (7.).

In der Abwehr überbieten sich Pekeler, Weinhold und Duvnjak als vorgezogene Spitze in der Disziplin des „Bällefischens“, während Erlangens halbrechter Nationalspieler Christoph Steinert an seiner Wurfquote verzweifelt, bereits zum vierten Mal ohne Mitwirken von THW-Keeper Niklas Landin vergibt. Dessen Vorderleute sind kreativ, variabel im Abschluss. Zum 6:0 trifft mit Steffen Weinhold bereits der sechste Kieler – gibt es Handball aus einem Guss? „Es macht momentan wirklich Spaß, den Jungs zuzugucken“, lobt Trainer Filip Jicha später.

THW Kiel – HC Erlangen 34:24 (19:7) THW Kiel: N. Landin (1.-45. Minute/12 Paraden), Quenstedt (ab 45./2) – Ehrig, Duvnjak 7, Sa­gosen 4, Reinkind 3, M. Landin 2, Weinhold 2, Wien­cek 3, Ekberg 7/4, Ciudad, Zarabec 2, Horak 2, Bilyk n.e., Pekeler 2. HC Erlangen: Ferlin (1.-22. Minute/ 4/1 Paraden), Ziemer (ab 22./4) – von Gruchalla n.e., Jäger n.e., Øverby 3, Fäth, Firnhaber 4, Büdel 3, Bissel 1, Metzner 2, Link, Jeppsson 5/1, Steinert 1/1, Leban, Olsson 5, Zechel. Schiedsrichter: Hartmann/Schneider (Magdeburg/Ebendorf) – Strafminuten: THW 4 (Duvnjak, Wiencek), HCE 2 (Steinert) – Siebenmeter: THW 5/4 (Ekberg scheitert an Ferlin), HCE 2/2 – Spielfilm: 8:0 (15.), 13:2, 16:4 (24.), 19:7 – 22:9, 24:11 (35.), 27:16, 30:18 (49.), 33:21, 34:24 – Zuschauer: 2497 in der Wunderino-Arena in Kiel.

Nach 15 Minuten ohne Gegentreffer liebäugelt Landin, vor dem Spiel noch von Magenkrämpfen geplagt, offenbar mit dem unmöglichen Szenario eines Zu-Null-Spiels. Anders ist seine Schimpftirade nicht zu erklären, als HCE-Rechtsaußen Hampus Olsson im Kreis abspringt und in Unterzahl den ersten Erlanger Treffer zum 1:8 erzielt. Bis zur 21. Minute bleibt der Rechtsaußen einziger Torschütze der Franken. Als Simon Jeppsson sich mit dem 3:13 einreiht, ist die Partie längst vorentschieden.

„Das war gesichtslos, so wollen wir uns nicht präsentieren“, sagt Kreisläufer Sebastian Firnhaber später zum Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte. Keine Innenblock-Formation bringt Stabilität, im Angriff zittern auch Antonio Metzner und Co. die Finger. Und fünf Minuten vor der Pause verletzt sich auch noch Steinert bei einer Abwehraktion gegen Zarabec am Knie.

Über 1000 Tickets nicht verkauft

Dem THW indes fliegen nach der 19:7-Pausenführung die Tore nahezu zu. Weil Erlangen am Sieben-gegen-Sechs festhält, Landin und Duvnjak in Sachen schnelle Mitte aber ein traumwandlerisch eingespieltes Duo sind, müssen die Zebras sich gar nicht aus ihrer eigenen Hälfte heraus bewegen, während ihr Kapitän ins leere HCE-Tor zum 22:9 und zum 24:11 (35.) trifft. Die 2497 Zuschauer (3435 waren zugelassen) sind entzückt.

Dann verliert die Partie angesichts der Kieler Überlegenheit ihre Dynamik. Erlangen bleibt mit Nico Büdel als Regisseur nun beharrlich, während der THW rotiert, seinen Stammkräften Pausen gönnt und nun auch ein paar Fehler macht. Verzeihliche, denn der Vorsprung bleibt und sichert den Zebras am Ende den ersten Bundesliga-Heimsieg des Jahres, dank Flensburgs überraschendem 31:31 gegen GWD Minden einen Punkt Vorsprung auf den Nordrivalen und zumindest für ein paar Stunden ein gutes Gefühl in einer erschütternden Zeit.