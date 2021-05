Kiel

Noch acht, noch sieben, noch sechs - der Countdown des THW Kiel in der Handball-Bundesliga läuft weiter. Die siebtletzte Hürde im Titelrennen nahmen die Zebras am Sonntag im Trainingsspiel-Modus gegen überforderte Essener. Damit beträgt ihr Vorsprung auf die SG Flensburg-Handewitt weiterhin einen Minuspunkt.

Doch nicht nur der THW Kiel kämpfte an diesem Sonntagabend um immens wichtige Zähler - für die Gäste aus den Ruhrpott war es die letzte Chance, sich gegen den direkten Wiederabstieg zu stemmen.

Holprige erste Minuten

So stellte die im Schnitt jüngste Truppe der Liga um den Mittelblock mit Tim Zechel und Malte Seidel flinke Beine und Arme gegen den Kieler Angriffs-Wirbel. Zunächst mit Erfolg. Kaum ein Kieler war im Moment der Ballannahme ungestört, der TUSEM zwang Domagoj Duvnjak und Co. zu Fehlern im Angriff und hielt bis zum 6:6 (11.) mit.

Erinnerungen an das Hinspiel genau fünf Wochen zuvor wurden wach, als der THW rund 50 Minuten gebraucht hatte, um sich vorentscheidend abzusetzen.

Dieses Mal hatten aber besonders zwei Zebra-Akteure etwas gegen eine weitere Nerven-Schlacht: Torwart Dario Quenstedt, der von Beginn an ran durfte, insgesamt neun Paraden verzeichnete. Und Rechtsaußen-Youngster Sven Ehrig. Der 20-Jährige verwandelte erst sicher zum 8:6, klaute sich dann in der Abwehr den Ball und traf mit seinem vierten Wurf im vierten Versuch per Gegenstoß zur ersten Drei-Tore-Führung der Zebras (9:6/13.), bevor Pavel Horak nach einer weiteren Quenstedt-Parade in der ersten Welle auf 10:4 erhöhte.

Essens Trainer Jamal Naji griff zur Grünen Karte, THW-Coach Filip Jicha zum Aushilfs-Personal, um seine Stammkräfte zu schonen. Oskar Sunnefeldt löste Sander Sagosen ab und traf prompt zum 14:8, im nächsten Angriff feierte der 18-Jährige Leon Ciudad seinen dritten Bundesliga-Treffer, den zum 15:9. (19.).

Zebras klar im Vorteil

Auch wenn die ständige Schonungs-Rotation der Kieler auf nahezu allen Positionen bisweilen auch in den eigenen Reihen für Überraschungen und Ballverlusten sorgte, ließen die Zebras zu keiner Zeit Zweifel daran, wo die Punkte an diesem Abend verbleiben würden.

Allen voran Kapitän Domagoj Duvnjak, der gegen Ende der ersten Halbzeit eine dreiteilige Trainingseinheit im Zielwerfen aufs im Überzahlspiel leere Essener Tor mit der Führung zum 20:13 (27.) erfolgreich absolvierte und damit maßgeblich zum komfortablen 21:14-Pausenvorsprung beitrug.

Und der wuchs im zweiten Durchgang weiter. weil die Kieler Abwehr weiterhin zuverlässig Bälle klaute, Dario Quenstedt sich als zusätzliche Endstation für die Bemühungen des TUSEM-Angriffs um Ex-Zebra Lucas Firnhaber erwies und Duvnjak und Co. meist treffsicher abschlossen.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff traf Sagosen von der Siebenmeterlinie zum 24:14, der ersten Zehn-Tore-Führung des THW Kiel. Beim 25:14 durfte sich auch Quenstedt mit einem Treffer ins leere Gäste-Tor in der Torschützenliste verewigen.

Essen kann die Klasse nicht halten

Als Jamal Naji in der 39. Minute (26:14) zur Auszeit rief, ging es für den TUSEM nur noch um Schadensbegrenzung. Der war aber längst geschehen: Durch ihre zehnte Niederlage in Folge haben die Essener nun aber auch rechnerisch keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

Die Zebras hingegen dürfen weiter von ihrer 22. Meisterschaft träumen und nutzten die Spielzeit, um sich für die erste Titelentscheidung der Saison warmzulaufen.

Denn für den Rest der Woche pausiert das Nord-Duell um die Schale. Stattdessen wollen die Kieler am Donnerstag und Freitag beim Nachhol-Final-Four um den DHB-Pokal den ersten Titel der Saison feiern. Im Halbfinale am Donnerstag (17 Uhr) treffen sie auf den TBV Lemgo Lippe. Das andere Semifinale bestreiten um 19.30 Uhr die MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf, die im Achtelfinale Flensburg eliminierte.