Um 13.30 Uhr rollte am Mittwoch der Bus des THW Kiel los Richtung Wetzlar. Sieben Stunden Autobahn, Etappe zwei von drei im Auswärts-Marathon der Zebras. Ein Pendeln zwischen den Wettbewerben, zwischen Heldentaten in der Champions League und dem Pflichtprogramm in der Bundesliga bei der HSG Wetzlar.