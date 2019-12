THW Kiel gegen Minden auf Spitzenkurs

Kiel

825 Tage ist es her, dass der THW Kiel an der Spitze der Handball-Bundesliga stand. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen GWD Minden könnten sich die Zebras den Platz an der Sonne zurückerobern – obwohl sie dann nach wie vor zwei Spiele weniger absolviert haben als die Konkurrenz. Schützenhilfe für das Projekt Gipfelsturm der Kieler gab es am Donnerstagabend vom SC Magdeburg, der die SG Flensburg-Handewitt in letzter Minute mit 26:25 bezwang und dem Kieler Nordrivalen die Minuspunkte sieben und acht verpasste.

Ein besonderer Ansporn für die Zebras. „Wir sind voll motiviert, können uns jetzt einen großen Vorsprung erarbeiten“, sagt THW-Regisseur Miha Zarabec, der die beiden freien Tage nach dem Halbfinal-Einzug im DHB-Pokal gegen Stuttgart für einen Ausflug nach Hamburg und einen ersten Weihnachtsmarktbesuch auf dem Kieler Rathausplatz mit seinen Teamkollegen Lukas Nilsson und Domagoj Duvnjak nutzte. „Das tat richtig gut“, sagt er.

Harter Einstieg nach zwei freien Tagen

Gestern Nachmittag trommelte Trainer Filip Jicha seine Mannschaft dann wieder zusammen, ließ sie in Sachen Kraft, Geschwindigkeit und Explosivität schuften und legte einen Fokus auf die Abwehr, die in den letzten Spielen die Schwachstelle im Kieler Spiel gewesen war. „Das Training war schon ein bisschen hart“, sagt Zarabec. „Aber gut – wir brauchen das.“

Jicha jedenfalls zeigte sich zufrieden mit dem Einsatz seiner Mannschaft nach der Mini-Pause. „Die Jungs haben jedenfalls frische Laune gekriegt. Ich glaube, es war gut, dass sie sich mal zwei Tage nicht sehen mussten“, sagt der Tscheche, den die Tabellensituation unbeeindruckt lässt.

ZUM LIVEBLOG: THW Kiel gegen GWD Minden

„Der Preis wird am Ende der Saison dem Besten verliehen. Und wer sein Champions-Gesicht zu selten zeigt, der wird am Ende nicht gekrönt“, sagt er und warnt: „ Minden hat sich enorm stabilisiert. Marian Michalczik hat einen Schritt nach vorne gemacht. Aber er ist nicht der einzige Spieler. GWD hat einige sehr gute Spiele gemacht. Die Ergebnisse zuletzt (knappe Niederlagen gegen die Rhein-Neckar Löwen, Wetzlar, die MT Melsungen und Magdeburg, d. Red.) entsprechen nicht der Leistungskurve.“

Minden fährt eine Guerilla-Taktik

Gäste-Trainer Frank Carstens unterteilt die Spiele seiner Mannschaft in drei Kategorien: Favoritenrolle, Augenhöhe und Underdog. In Kiel ist Minden, das seinen letzten Sieg in der Kieler Arena (14:12) vor 36 Jahren als Grün-Weiß Dankersen feierte, eindeutig der Außenseiter. Und als solcher ist der Ansatz für Carstens klar: „Wir fahren die Guerilla-Taktik, wollen in erster Linie stören, dem THW seine Basis nehmen“, sagt er (Liveticker auf KN-online).

In der vorletzten Saison konnte Minden auf diese Weise zumindest einen Teilerfolg in der Sparkassen-Arena verbuchen, holte beim 23:23 einen Punkt und bekam dafür in der Folgesaison die Quittung: Beim 39:19 feierte der THW Kiel seinen höchsten Sieg der vergangenen Spielzeit. „Da hätten wir für die Packung einen zweiten Bus gebraucht“, erinnert sich Carstens, der den THW Kiel seit Filip Jichas Amtsantritt als Cheftrainer mit viel Freude analysiert.

Carstens hat Spaß am THW-Kiel-Spiel

Mehr Spielfreude und vor allem „eine mehr auf Ballgewinne ausgerichtete Abwehr“ attestiert er den Zebras und gibt zu: „Es gefällt mir sehr gut, was Filip macht. Man ist ja auch Fan. Die Kieler wirken auf mich unglaublich fokussiert und präsent, wenn es darauf ankommt.“ Carstens sagt aber auch: „Wir haben immer eine Chance.“

Während beim THW alle Leistungsträger inklusive Domagoj Duvnjak nach seinem Muskelfaserriss ( Jicha: „Er ist auch wieder im Angriff einsetzbar, aber sicher nicht über 60 Minuten.“) wieder an Bord sind, stehen bei Minden Fragezeichen hinter den Einsätzen von Abwehrchef Miljan Pusica, der seinen Vertrag gerade bis 2021 verlängert hat und in Kiel sein Kurz-Comeback nach einer Meniskus-OP geben könnte. Top-Torschütze Christoffer Rambo soll zwar im Kader stehen, plagt sich aber mit Rückenbeschwerden. Sein Einsatz ist äußerst fraglich.

