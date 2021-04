Die Corona-Pandemie hat die TSV Hannover-Burgdorf, am Sonnabendabend (20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) Gegner des THW Kiel, mit voller Wucht erwischt. Sechs Akteure befinden sich noch in Quarantäne, werden TSV-Coach Carlos Ortega in dem ungleichen Duell fehlen.