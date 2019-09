Ein Handball-Nordderby bleibt ein Derby. Rivalität, Nervenkitzel, Respekt – das war 100-mal so und ist auch jetzt so vor dem 101. Landesduell zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag (19 Uhr/Liveticker auf KN-online) in der Sparkassen-Arena. Derbyerfahrung und Tagesform können wieder eine Rolle spielen.