Wie sehr Zuschauer die Heim-Mannschaft pushen können, erfuhr der THW Kiel am Mittwoch, als 800 Fans im Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel Gastgeber Paris Saint-Germain beflügelten, die Zebras 28:34 unterlagen und aus dem Wettbewerb ausschieden.

Am Freitag kam auch in Deutschland Bewegung Modellprojekte zur Fan-Rückkehr in die Handball-Hallen. Der SC Magdeburg verkündete, bei seinem Heimspiel am 8. Juni gegen den THW Kiel erstmals wieder 1500 Anhänger in die Getec-Arena lassen zu dürfen.

Wenig später vermeldete die Handball-Bundesliga, dass beim Final Four um den DHB-Pokal (3./4. Juni) in der Hamburger Barclaycard-Arena mindestens 1000 Zuschauer anwesend sein dürfen. Auch der SC DHfK Leipzig plant für die Partie gegen den Rekordmeister am kommenden Donnerstag ebenfalls mit der Rückkehr von bis zu 1000 Fans.

In Kiel gibt sich die Stadt weiterhin zurückhaltend, wollte bislang keinen Zeitpunkt für eine begrenzte Zulassung von Zebra-Fans in der Wunderino-Arena in Aussicht stellen. Wird das eng getaktete Rest-Programm der Zebras, die sechs ihrer letzten zehn Liga-Spiele in der Fremde absolvieren, dadurch noch härter?

THW-Trainer Filip Jicha hofft auf Rückkehr der Fans

„Wenn eine Mannschaft mit Heim-Zuschauern spielen kann und eine andere nicht, ist das an sich kein fairer Wettbewerb", sagt THW-Trainer Filip Jicha. "Aber wir erleben ein Krisenjahr, da hilft es nicht, wenn man jammert. Wahrscheinlich hätten wir unser Heimspiel gegen Paris höher gewonnen, wenn wir die Unterstützung von 2500 Fans gehabt hätten. Aber wenn ich es heute entscheiden könnte, würde ich in Paris wieder vor Zuschauern spielen wollen. Uns gibt das Publikum viel zurück, dafür machen wir das alles ja."

Gleichzeitig betonte der Tscheche: "Ich hoffe, die Stadt erlaubt auch bei uns bald die Fan-Rückkehr."

Die Zeichen dafür, dass seine Hoffnung nicht enttäuscht wird, scheinen gut zu stehen. Stadtrat Gerwin Stöcken sagte am Freitag auf Anfrage von KN-online: "Der Verein und die Stadt prüfen gemeinsam, ob man Fans im Rahmen eines Modellprojektes zulassen könnte." Genauere Angaben wollte die Stadt dazu noch nicht machen.

Hygienekonzept jederzeit einsatzbereit

THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi bestätigte die bereits länger laufenden Planungen, sagte: „Wir freuen uns über jedes Spiel vor Zuschauern – auch wenn es uns jetzt einige Male auswärts treffen wird."

Umso größer sei die Hoffnung auf eigene Heimspiele vor Fans. "Dafür werden wir alles tun, was wir tun können. Wenn man die Gesamtentwicklung sieht, ist diese Hoffnung glaube ich auch nicht illusorisch, sondern wird immer realistischer."

Das Hygienekonzept des deutschen Meisters, der zuletzt im Oktober gegen Veszprém vor 1605 Heim-Fans spielte, ist fertig. Szilagyi: "Wir können sehr flexibel reagieren. Unser Konzept liegt vor, sobald wir grünes Licht bekommen, sind wir bereit.“