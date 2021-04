Kategorie Arbeitssieg: Am Sonntagnachmittag setzte sich der THW Kiel in der Handball-Bundesliga mit 31:27 (16:15) bei Aufsteiger TUSEM Essen durch. Vor der am Montag beginnenden Nationalmannschafts-Pause bleiben die Zebras damit Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt auf den Fersen.