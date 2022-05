Kiel/Leipzig

Für den THW Kiel ist die Partie beim SC DHfK Leipzig (Donnerstag, 19.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) der Anfang vom Ende. Mit Ende ist dabei ein hammerhartes, von Auswärtsspielen in Leipzig, Flensburg, Mannheim gespicktes Restprogramm gemeint. Im Freistaat Sachsen erwartet den Rekordmeister eine laut THW-Cheftrainer Filip Jicha „unangenehme Aufgabe“.

Leipzig kassierte jüngst zwei Nackenschläge

Ist der Traum vom europäischen Handball bei der Deutschen Hochschule für Körperkultur schon geplatzt? Die Mannschaft von Trainer André Haber war auf Platz fünf geklettert, kassierte dann jüngst zwei Nackenschläge gegen die Rhein-Neckar Löwen (28:31) und beim TVB Stuttgart (25:29), woraufhin Geschäftsführer Karsten Günther maulte: „Wir haben eine gute Ausgangsposition vermasselt. Aber die 40-Punkte-Marke ist immer noch machbar.“ Man habe, ergänzte Haber, einen „Schritt auf der Zielgeraden gehörig verstolpert und verpasst“.

Haber weiß aber auch: „Nirgendwo anders als in der Bundesliga kann sich ein Tabellenzweiter wie der THW so unsicher sein, ob er bei einem Tabellensiebten wie uns gewinnt.“ Rund 3200 Tickets waren zu Wochenbeginn in Leipzig verkauft, erstmals in dieser Saison soll die Marke von 4000 Zuschauern geknackt werden. „Wir brauchen in unserer Arena diesen Rückenwind“, so Haber.

Die Leipziger Heimstärke musste auch die SG Flensburg-Handewitt beim 24:25 schon schmerzlich erfahren. „Das spricht für sich. Ich kann mich an viele enge Spiele in Leipzig erinnern. Wir fahren mit großem Respekt, aber auch mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen dahin“, sagt THW-Coach Filip Jicha, der vor einer Leipziger Mannschaft warnt, „aus der keiner heraussticht, die eingeschworen ist“. Die beiden aktuellen Misserfolge machen das Haber-Team, so Jicha, „besonders gefährlich“. Umso mehr gehe es darum, Platz zwei zu festigen und von den verbleibenden sechs Partien „so viele wie möglich zu gewinnen“: „Ich wünsche mir, unbedingt wieder in der Champions League dabei zu sein“, sagt Jicha. „Darum war es für uns auch günstiger, dass der SC Magdeburg gegen die Füchse gewonnen hat.“

Ausgeruht im Bus Richtung Sachsen

Zuletzt beim 27:25 gegen Melsungen müde Zebras haben die Busfahrt gen Sachsen am Mittwoch einigermaßen erholt angetreten. „Wir haben angepasst trainiert. Einige Spieler haben das individuelle Training am Montag genutzt, um sich auszuruhen“, so Jicha. „Die sechs Spiele davor hatten viel Kraft gekostet.“ Kraft, die in Leipzig gegen einen angeschlagenen Gegner gebraucht wird. Nach der Stuttgart-Pleite ging DHfK-Trainer Haber mit seinem Team hart ins Gericht: „Wir gehörten an den ersten 26 Bundesliga-Spieltagen zu den besten Teams im Abwehr-Torhüter-Verbund – dort müssen wir wieder hin. Es ist egal, ob der erste Impuls vom Deckungsblock kommt oder von den Torhütern. Aber wir brauchen ihn wieder dringend.“

Der Norweger Kristian Sæverås und der Ägypter Mohamed El-Tayar bilden das DHfK-Gespann zwischen den Pfosten. Besonders Sæverås, der mit 190 Paraden (30,45 Prozent gehaltene Bälle) auf Rang sieben des Liga-Rankings steht, zeigte immer wieder Top-Werte (zum Vergleich: Niklas Landin vom THW Kiel liegt mit 270 Paraden/33,29 Prozent auf Platz zwei). Der 25-Jährige dürfte jedenfalls besonders gepusht in das Duell mit dem Rekordmeister gehen, wurde doch vor einigen Tagen Töchterchen Siren geboren. Das fällige „Babybier“ soll es, gab Ex-Zebra Oskar Sunnefeldt zu Protokoll, „schon bald geben“. Am liebsten nach der Begegnung gegen den THW Kiel.