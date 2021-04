Handball-Meister THW Kiel ist auch in der Bundesliga zurück in der Erfolgsspur. Eine Woche nach ihrer Derby-Pleite in Flensburg taten sich die Zebras am Sonnabend beim 33:28 (16:15)-Sieg über den TVB Stuttgart aber lange schwer. Für eine Nacht stehen sie nun wieder an die Spitze der Tabelle.