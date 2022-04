Kiel/Minden

Die Handball-Region Ostwestfalen ist für den THW Kiel bisweilen ein gefährliches Pflaster. Traditionsklubs wie der TBV Lemgo (21:21 in der Hinrunde) oder Aufsteiger TuS N-Lübbecke (25:29-Pleite in der Hinrunde) sind mit Gründe dafür, dass die Zebras ihren Meistertitel aller Voraussicht nach nicht verteidigen werden. Am Sonntag (Anpfiff 16.05 Uhr, Liveticker auf KN-online) reist die Mannschaft von Trainer Filip Jicha zum letzten Mal in dieser Saison dorthin – und will erstmals mit beiden Punkten wieder zurückkehren.

Es ist der Auftakt zum endgültigen Saison-Endspurt für die Zebras, die zuletzt völlig ungewohnt zwei spielfreie Wochen erlebten. Nach dem 30:25-Sieg bei Tabellenführer Magdeburg (Jicha: „Das war wichtig für die Moral“) folgten ein Kurztrainingslager und vier freie Tage für die Mannschaft, bevor sie sich am Montag wieder im Trainingszentrum in Altenholz einfand.

THW Kiel in Minden noch ohne Sander Sagosen

„Für viele Spieler war es der erste Urlaub seit zwei Jahren. Und der war zwingend notwendig“, sagt Jicha, der die Gelegenheit nutzte, aus dem seit der Pandemie-Pause im Frühjahr 2020 permanent rotierenden Handball-Hamsterrad auszusteigen. „Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, wieder ein bisschen die Richtung bestimmen zu können, in die wir gehen wollen – und nicht nur die Richtung, in die der Tunnel führt“, sagt er. „Jetzt sind wir auch mental bereit.“

Bereit für die verbleibenden neun Bundesliga-Spiele, das Pokal-Final-Four am Wochenende nach Ostern und im Optimalfall vier Champions-League-Partien. Der Auftakt in Minden soll den Zebras dazu dienen, die Trainings-Form (Jicha: „Die Jungs bewegen sich gut“) wieder aufs Handballfeld zu bringen. „Das ist nach so einer Pause die große Herausforderung“, weiß der Tscheche, der dabei auf Sander Sagosen verzichten muss. Der Norweger ist nach seinem in Magdeburg erlittenen Muskelfaserriss noch nicht wieder vollständig genesen.

Minden hat sich nach schwerem Saisonstart und Umbruch gefunden

In Minden erwartet die Kieler eine Truppe, die zwar abstiegsbedroht ist, sich in der zweiten Saisonhälfte aber endlich gefunden hat und laut Trainer Frank Carstens „mit Klauen und Zähnen“ mindestens Platz 16, der den Verbleib im Oberhaus garantiert, sichern will. Nach zunächst zehn Niederlagen aus elf Partien zu Saisonbeginn haben Spieler wie Regisseur Mohamed Darmoul, Miro Schluroff oder Jan Grebenc ein neues Selbstverständnis gefunden und sind dabei, namhafte Abgänge wie die der früheren Haupttorschützen Juri Knorr, Kevin Gulliksen und Christoffer Rambo zu kompensieren.

Vor dem Anpfiff am Sonntag, 16.05 Uhr GWD Minden: Lichtlein, Semisch – Meister, Janke, Kranzmann, Richtzenhain, Zeitz, Korte, Thiele, Jukic, Staar, Vignjevic, Urban, Grebenc, Darmoul – verletzt: Pieczkowski (Knie), Schluroff (Knie) – Trainer: Frank Carstens (50). THW Kiel: N. Landin, Quenstedt – Ehrig, Duvnjak, Reinkind, M. Landin, Weinhold, Wien­cek, Ekberg, Ciudad, Dahmke, Zarabec, Horak, Bilyk, Pekeler – verletzt: Sagosen (Muskelfaserriss) – Trainer: Filip Jicha (39). Schiedsrichter: Sebastian Grobe/Adrian Kinzel (Bochum) – Bilanz: 73 Spiele, 56 Siege für den THW, 2 Remis, 15 Niederlagen – Hinspiel: 34:25 (in Kiel) – TV: Sky überträgt ab 16 Uhr live – Anpfiff: Sonntag, 16.05 Uhr in der Kampa-Halle in Minden.

Zu spüren bekam das jüngst Pokalsieger TBV Lemgo Lippe, den die Mindener im Ostwestfalen-Derby in Lemgo überraschend mit 32:20 übertölpelten. Sieggarant dabei war Torwart Malte Semisch mit überragenden 22 Paraden. Der 29-Jährige zählt zu den absoluten Leistungsträgern bei GWD und hat längst Carsten Lichtlein beerbt, der den Verein nach Saisonende verlassen wird und bei der MT Melsungen als Torwarttrainer anheuert. Der Verein will Semisch unbedingt halten und hat darin einen weiteren Ansporn für den Klassenerhalt. Denn sein Vertrag mit Laufzeit bis 2023 gilt derzeit nur für die erste Liga.

Derzeit scheint der Klassenerhalt so realistisch wie in dieser Saison noch nie. Doch das Fern-Duell mit dem Tabellenvorletzten Balingen, das ebenfalls 39 Minuspunkte hat, ist atemberaubend knapp. „In Spielen wie dem gegen den THW Kiel geht es für uns deshalb auch ums Torverhältnis“, sagt Carstens, der selbst großer Fan des Kieler Spiels ist. „Das ist beeindruckend.“

Aber auch Jicha findet lobende Worte. „Mindens Stärke ist, dass sie jetzt Selbstvertrauen haben. Das merkt man ihrem Spiel und den Spielern an“, sagt er. „Wir wissen, dass für GWD jeder Punkt Gold ist. Aber für uns eben auch.“

Denn für die Kieler geht es trotz abgehakter Meisterschaft darum, noch irgendwie an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz zwei vorzurücken und damit den Champions-League-Startplatz für die nächste Saison zu sichern. Und vielleicht auch ein bisschen darum, ihr Ostwestfalen-Trauma zu besiegen. „Wir“, sagt Carstens und grinst, „tun jedenfalls alles dafür, dass es ein Mühlenkreis-Trauma wird.“