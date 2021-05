Ohne großen Glanz aber auch ohne Patzer hat der THW Kiel seinen Pfingst-Doppelpack am Montagabend in Lemgo beendet. An der Lippe setzten sich die Zebras mit 30:25 (13:12) durch und bleiben damit im Meister-Rennen der Bundesliga hauchdünn vor ihrem Nordrivalen aus Flensburg.