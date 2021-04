Kassel

Der THW Kiel hat in der Rothenbach-Halle schon Großes vollbracht. So trug der Rekordmeister maßgeblich dazu bei, dass die MT Melsungen hier seit 2007 ihre Heimspiele austrägt. Ursprünglich sollten die Handballer nur für ein besonderes Spektakel am zweiten Weihnachtstag 2007 in die zum Messekomplex gehörende Halle umziehen. Doch als die 4300 Tickets binnen 55 Minuten vergriffen waren, dämmerte den Verantwortlichen, dass sich hier eine noch bessere Heim-Atmosphäre schaffen lässt.

Das galt natürlich nicht für den Donnerstag unter Corona-Bedingungen. Doch auch für die Geisterkulissen-Beschaulichkeit zeigten sich die Spieler von Trainer Filip Jicha nach einem Spaziergang im Bergpark Wilhelmshöhe, umgeben von historischen Wasserspielen, gärtnerischer Gestaltungskunst und der berühmten Herkules-Statue, gut gewappnet.

THW Kiel geriet zunächst gegen Melsungen in Rückstand

Zumal die MT kurzfristig auf eine Säule ihres Innenblocks verzichten musste: Felix Danner fehlte mit Migräne. Stattdessen rückte Arnar Arnarsson an die Seite von Nationalspieler Ninn Lemke und die Hessen machten aus der Not eine Tugend. Auf schnellen Beinen gingen sie die Kieler früh an, ließen beim THW zunächst keinen Spielfluss aufkommen.

Gleichzeitig tänzelte Kai Häfner durch die offensive Zebra-Deckung, drückte dem Spiel der Gastgeber seinen Stempel und vor allem hohes Tempo auf. Nach ihrem beschaulichen Tagesbeginn traten auch die Zebras zwar voll aufs Gas, verhaspelten sich aber ein ums andere Mal. Vor allem Sander Sagosen war an einigen Ballverlusten beteiligt, die dem THW Kiel einen 3:6-Rückstand (10.) bescherten.

Auch interessant: Der Liveticker zum Nachlesen

Domagoj Duvnjak drehte die Vorzeichen um

Zeigten die Kieler Nerven? Nein. Mit sieben Feldspielern gingen sie nach einer Auszeit noch mehr ins Risiko, wagte Niclas Ekberg beim Siebenmeter gegen Silvio Heinevetter einen Heber – und verkürzte auf 4:6 (12.).

Mit einem Hattrick kehrte Domagoj Duvnjak beim 7:6 (15.) die Vorzeichen wieder um. Nun verlief der THW-Wirbel in geordneteren Bahnen, ballerte sich Sagosen mit seinem Treffer zum 8:6 den Frust von der Seele. Vier Minuten ohne Melsungen-Treffer brachten den Kielern Sicherheit. Zwei Minuten vor der Pause waren sie gar auf 15:10 enteilt, zur Halbzeit konnte die MT aber noch auf 12:15 verkürzen.

Und sich nach der Pause mit einem 4:1-Lauf noch weiter herankämpften. Beim 16:17 (36.) durch Julius Kühn schien das Momentum auf MT-Seite. Sagosen und immer wieder Duvnjak machten es mithilfe von Niklas Landin, der gegen Michael Allendorf und Timo Kastening seine Paraden acht und neun feierte, schnell zunichte.

Top-Nachrichten vom THW Kiel in Ihrem Postfach Einmal wöchentlich bekommen Sie die Top-Nachrichten vom THW Kiel von unseren Reportern Merle Schaack und Tamo Schwarz. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mannschaftsbus bringt die Zebras noch in der Nacht zurück in den Norden

Ausgleich? Fehlanzeige – stattdessen prangte bald ein 21:17 (40.) für die Kieler, die ihr Überzahlspiel weiterhin durchzogen, auf der Anzeigetafel - die Vorentscheidung. Denn der THW Kiel blieb bis zum Schluss bissig in der Abwehr, warf sich auch vorne in jeden Abpraller und ließ Melsungen keine Chance, noch einmal ins Spiel zu finden.

Noch in der Nacht brachte der Mannschaftsbus den THW-Tross zurück nach Kiel. Dort beginnt am Freitag die Vorbereitung auf Auswärtsmarathon-Etappe Nummer drei: TUSEM Essen (Sonntag, 16 Uhr, im KN-Liveticker). Und Melsungen? Hat noch eine Herkules-Aufgabe in Aussicht und empfängt am Sonntag die SG Flensburg-Handewitt.