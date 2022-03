Hängende Köpfe beim THW Kiel: Am Sonntag fand der Handball-Meister gegen Verfolger Füchse Berlin nie zu seinem Spiel, unterlag mit 27:31 (15:19) und fiel nach Minuspunkten in der Tabelle hinter die Berliner zurück. Außerdem droht ihr Superstar Sander Sagosen mit einer Schulterverletzung länger auszufallen.

Von Merle Schaack