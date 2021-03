Coburg

Die Voraussetzungen für den THW Kiel erinnerten ein wenig an den Kaltstart nach ihrer 14-tägigen Corona-Quarantäne, als die Zebras nach nur einer Trainingseinheit wieder auf dem Feld standen.

Einen solchen Vergleich wollte THW-Trainer Filip Jicha vor dieser Partie im Anschluss nach die Nationalmannschaftswoche nicht ziehen - auch wenn ihm wieder nur ein gemeinsames Training am Dienstag blieb. Der Unterschied: Die Spieler sind im Spielfluss.

Tabellenletzter überraschend in Führung

Wie sich in den ersten Minuten in der Huk-Coburg-Arena zeigte allerdings zunächst noch nicht im gemeinsamen. Abstimmungsprobleme bei Kreisanspielen, gepaart mit zu großer Streuung in den Würfen und einer Abwehr, die in Kopf und Beinen oft einen Schritt zu spät war, mündeten in einer überraschenden 9:6-Führung der Gastgeber. Das Tabellenschlusslicht hatte in Kapitän Andreas Schröder und Florian Billek zwei Aktivposten, die ihr Team mitrissen. Die Abwehr auf Zack, mit Jan Kulhanek ein solider Rückhalt im Tor - das Coburger Tempospiel rollte.

Mit dem Wechsel der Kieler auf die 3:2:1-Variante in der Abwehr wendete sich dann aber das Blatt. Die Kieler vollzogen nun binnen Minuten eine Verwandlung wie zuletzt in ihrem 14-tägigen Marathon nach der Quarantäne. Vom strauchelnden Riesen mit Abschlussproblemen zum hellwachen Kollektiv, das Spaß am Spiel versprühte.

Landin-Brüder in Quarantäne

Nach Dahmkes Ausgleich zum 10:10 (16.) kaufte Dario Quenstedt Coburgs Linksaußen Felix Sproß bereits den dritten Wurf ab. Später sollte er sich auch noch mit Siebenmeter-Paraden gegen Milos Grozdanic und den sonst so treffsicheren Florian Billek auszeichnen. Ihren Stamm-Keeper Niklas Landin vermissten die Zebras also nicht. Der Däne war genau wie sein Bruder und THW-Linksaußen Magnus in freiwilliger Isolation in Kiel geblieben, nachdem zu Wochenbeginn einige Corona-Fälle in den Reihen der dänischen Nationalmannschaft bekannt geworden waren.

Das Kieler Tempo-Spiel lief auch ohne die beiden Weltmeister, getrieben von Urgewalt Sander Sagosen, dem spielstarken, allerdings nicht immer treffsicheren Harald Reinkind und der nun bissigen Abwehr. Bis zur Pause konnten sich die Kieler bis auf 19:15 absetzen.

Kieler boten kaum Gelegenheiten

Nach Wiederanpfiff schalteten sie noch einen Gang hoch. Duvnjak und Wiencek mit einem Dreierpack erhöhten beim 23:16 (35.) erstmals auf sieben Tore. Coburg gab auch angesichts der deutlichen spielerischen Überlegenheit der Kieler nicht auf, nutzte fast jede Gelegenheit, um Nadelstiche zu setzen. Die bot die Kieler Abwehr allerdings nur bedingt. Die Rotation zwischen Wiencek, Pekeler, Horak und Sunnefeldt sorgte zwar phasenweise für Sollbruchstellen - zumeist aber nach wie vor für Ballgewinne.

Auch im Kraftspar-Modus, in dem auch Aushilfs-Rechtsaußen Bevan Calvert, Nachwuchs-Keeper Philip Saggau und Rückraum-Backup Philipp Wäger Einsatzminuten bekamen, waren die Zebras nicht mehr aufzuhalten und sammelten souverän die Liga-Punkte 28 und 29 in dieser Saison ein, ehe es direkt nach der Partie mit dem Charterflieger wieder nach Kiel ging.

Dort empfangen sie am Sonnabend (20.30 Uhr) die HSG Wetzlar und damit den einzigen Verein, der dem THW Kiel in dieser Bundesliga-Saison bereits eine Niederlage zufügen konnte. Damals, im Oktober waren die Zebras noch nicht im Flow. In diesen März-Tagen haben sie ihn nach der Länderspielpause offenbar bereits wiedergefunden.