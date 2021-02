Köln

In der Konferenz der Handball-Bundesligisten habe es eine "deutliche Mehrheit" für den bisherigen Spielmodus „Round Robin“ ausgesprochen, hieß es in einer Mitteilung der Handball-Bundesliga (HBL). Dieser sieht die Durchführung von 38 Spieltagen mit jeweils einem Hin- und Rückspiel für jeden Klub in der laufenden Saison 2020/21 vor.



Der letzte und 38. Spieltag wurde zu Beginn der 54. Saison Pandemie-bedingt durch die HBL GmbH auf den 26./27. Juni 2021 nach hinten verlegt.

Es bleibe nach wie vor das feste Ziel beider Handball-Bundesligen, bis zu diesem Zeitpunkt alle Spieltage und Begegnungen absolviert zu haben, hieß es.

THW-Partie in Lemgo offiziell abgesagt

Eine Hintertür hielt sich die Liga aber noch offen: Abhängig vom weiteren Pandemieverlauf und damit verbundenen Beschränkungen, könne es zu Anpassungen im Rahmen des jetzigen „Round Robin“-Spielsystems kommen.

Nicht zuletzt durch die aktuelle Quarantäne der Mannschaft des THW Kiel hatte sich die Terminsituation im Handball-Kalender verschärft. Nach den Absagen der Liga-Partie gegen Leipzig und des Champions-League-Spiels in Zaporozhye wurde nun auch das für Sonntag geplante Auswärtsspiel beim TBV Lemgo offiziell abgesagt.