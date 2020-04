Kiel

Die Abstimmung soll in den nächsten Tagen erfolgen. "Es sind sich alle einig, dass wir das zeitnah machen", sagte Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin. Erforderlich ist eine Dreiviertel-Mehrheit.

Entweder wird die Saison beendet, oder die Vereine entscheiden sich für eine alternative Lösung. "Ich bin persönlich ein Freund des Weiterspielens und sehe dafür auch Möglichkeiten", sagte Hanning. "Ich habe der Liga einen Vorschlag unterbreitet, wie ein Szenario aussehen könnte." Über die Inhalte wollte er nichts sagen.

Füchse Berlin könnten Verlierer sein

Noch am Mittwoch hatte Hanning gesagt, er rechne nicht mehr mit einer Wiederaufnahme der Spielzeit und darauf verwiesen, dass die Mannschaften vier bis sechs Wochen Vorbereitungszeit bräuchten, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. Spätester Termin für die Wiederaufnahme der Spiele wäre aber der 16. Mai, wenn die Saison pünktlich zum 30. Juni beendet sein soll.

Hannings Füchse Berlin würden bei einem Saison-Abbruch und der Wertung der aktuellen Tabelle zu den Verlierern gehören, steht der Klub doch auf dem fünften Tabellenplatz, der in der Folgesaison nicht zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb berechtigt. Das wäre bitter, denn erst im Februar hatten die Füchse mit nicht unerheblichem finanziellen Aufwand Dainis Kristopans von Vardar Skopje an die Spree gelockt, unter anderem, um mit dem Letten noch die Qualifikation für die Champions League zu schaffen.

Mit dpa

