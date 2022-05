Leipzig

Stressresistenz. Diese Eigenschaft bescheinigte Trainer André Haber einst seinem Mittelmann Luca Witzke beim SC DHfK Leipzig. Derzeit ist sie bei den Sachsen so gefordert wie noch nie in dieser Rückrunde der Handball-Bundesliga. Während den Leipzigern ihre Saisonziele zu entgleiten drohen, baut sich vor ihnen ein imposantes Rest-Programm auf. Am Donnerstag (19.05 Uhr) empfangen sie den THW Kiel.

„Ich freue mich drauf“, sagt DHB-Nationalspieler Witzke und gibt dabei gleich eine Kostprobe in Sachen Gelassenheit. „Klar wissen wir, dass diese harten Brocken es nicht einfacher machen, jetzt noch Platz fünf zu erreichen. Aber wir können das schaffen.“ Noch vor der 25:29-Pleite beim Abstiegskandidaten TVB Stuttgart hatte DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther laut von einer Europapokal-Teilnahme in der kommenden Saison geträumt. Doch nach einem viertelstündigen Blackout nach der Pause in Stuttgart sagt selbst der optimistische Witzke: „Unsere Formkurve zeigt gerade eher nach unten.“

Witzke will mit Leipzig europäisch spielen – schon nächste Saison

Erst hatte der Erstliga-Aufsteiger von 2015 eine souveräne Rückrunde gespielt, nur bei Frisch Auf Göppingen 28:29 verloren. Nun stehen die Schwaben dort, wo die Sachsen hin wollen: Auf Platz fünf. Leipzig (derzeit Platz sieben) indes kam schlecht aus der jüngsten Nationalmannschaftspause, verlor erst 28:31 gegen die Rhein-Neckar Löwen und nun in Stuttgart – und trifft auch noch auf die Top-Klubs Füchse Berlin und SC Magdeburg. „Mein Ziel bleibt es weiterhin, mit Leipzig international zu spielen – am besten schon nächste Saison“, sagt Witzke, der im Jahr eins nach Philipp Weber die Regie im Rückraum mit großer Selbstverständlichkeit übernommen hat.

Dabei half ihm, dass der SC DHfK als einer der wenigen Bundesliga-Vereine mit Europa-Ambitionen auf deutsche Nachwuchskräfte auf der Schlüsselposition im zentralen Rückraum setzt. Schon bald nach seinem Wechsel vom TUSEM Essen nach Leipzig im Jahr 2019 bekam Witzke wichtige Spielpraxis, vor allem als der Abgang von Weber zum SC Magdeburg feststand. „Bei vielen Top-Klubs steht der Erfolg an oberster Stelle. Da fehlt vielleicht manchmal der Mut, auf deutsche Talente zu setzen“, sagt er. Unter Trainer Haber habe er „früh viel Vertrauen gespürt, so dass ich immer unbekümmert spielen konnte“.

Witzke hat aus Rückschlägen gelernt

Dass Witzke zudem auch gute Abwehr-Qualitäten hat, brachte ihm im Januar die EM-Nominierung durch Bundestrainer Alfred Gislason ein. Allerdings musste er in seiner jungen Karriere auch schon einige Rückschläge einstecken. Die U 21-EM 2019 verpasste er wegen Patellasehnen-Problemen. Als er 2019 erstmals fürs DHB-Team auflaufen sollte, brach er sich im Training das Nasenbein – das Länderspieldebüt musste warten. Auch seine Turnier-Premiere bei der Europameisterschaft fand nach zwei Spielen ein jähes Ende: Corona. „Das war extrem bitter“, sagt Witzke.

Inzwischen kann er aber auch dieser Erfahrung Positives abgewinnen. „Ich habe gelernt, dass man einfach immer weiter arbeiten muss und seine Ziele nicht aus den Augen verlieren sollte“, sagt der 1,91-Meter-Mann, der sich als kleiner Junge Kieler Spieler wie Nikola Karabatic (beim THW von 2005 bis 2009) oder den jetzigen Trainer Filip Jicha zum Vorbild nahm. Eines aber musste er nicht lernen: Die Sache mit der Lockerheit. „Ich habe es irgendwie im Blut, frei aufzuspielen und mir nicht zu sehr einen Kopf zu machen.“

Auch gegen den THW Kiel? „Da ist das natürlich einfacher gesagt als getan“, gibt er zu. „Aber wir haben aus den letzten Spielen etwas wieder gutzumachen. Vor allem vor unseren eigenen Fans.“ Druck? Nicht für Witzke. „Ich hoffe, dass wir zwei Punkte holen. Das wäre für uns und unsere Ziele ein wichtiger Turn-Around.“ Ein echter Witzke-Satz – voller Stressresistenz.