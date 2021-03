Kiel

An diesem Sonnabend (20. März, 20.30 Uhr, Liveticker auf KN-online) empfangen die Kieler in der Wunderino-Arena die HSG Wetzlar. Nach der Partie gegen den Angstgegner, in der Torwarttrainer Mattias Andersson ein erneutes Comeback zwischen den Pfosten feiert, stehen in der kommenden Woche zwei weitere Matches auf dem Programm.

Spiel gegen Leipzig im NDR-Livestream

Die Bundesliga-Begegnung gegen den SC DHfK Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr) zeigt der NDR als Pilotprojekt via Livestream im Internet. Das Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt am Sonnabend, 27. März (18.05 Uhr), überträgt die ARD zur „Sportschau“-Zeit.